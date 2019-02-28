Bakan Soylu, Beylikdüzü'nde halka hitap etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne olursunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de Beylikdüzü'ne de PKK'yı bulaştırmayalım." dedi.

Beylikdüzü'nde seçim otobüsünden halka hitap eden Soylu, "Hangi tehditleri ortaya koyarlarsa koysunlar ben sadece milletin önünde eğilirim diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in selamlarını getirdim." diyerek sözlerine başladı.

Soylu, "Bugün 28 Şubat. Bu ülkede insanlarımızı ayrıştıran, ötekileştiren, herkes için bir not tutan, insanlarımızın değerlerini, kutsallarını, insanlarımızın inancını uzak kılan bir anlayış." şeklinde konuştu.

Konuşmalarından dolayı kendisine kızdıklarını ifade eden Soylu, "Kadın çıkmış diyor ki: 'Sırtımı PYD'ye YPG'ye dayadım.' Ben de ona dedim ki; Al şimdi dört tane duvar verdik, istediğine daya. Kasedi başa saracaklar. Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan kardeşlerimizi yine huzursuzluğun içerisine itmeye çalışıyorlar. Şehirlerimizi, büyükşehirlerimizi, Apo'yu İmralı'dan çıkartmak için milletvekilleriyle yürüyeceklermiş. Ben de dedim ki; yürütürsek adam değiliz." ifadelerini kullandı.

Soylu, şöyle devam etti:

"Dağlarda kaç terörist vardı? 15 bin. Kaç kaldı biliyor musunuz? 700. Onları da çok çabuk zamanda tepeleyeceğiz inşallah. 2 gün önce İstanbul'da DHKP-C'liler, güya Türkiye sorumlusu, kırsalını bitirmiştik zaten şimdi şehirde kafasına çöktük. Bu ülkede terörün adını her yerden kazıyacağız. PKK'nın ayağına basıyor muyuz? Nasıl aldık belediyelerini onlardan? Bir sabah saat saat 08.00'de 94 belediyesini aldık ve onların yardım ve yataklık yapmalarını engelledik. Ne olursunuz bizim boynumuzu Kandil önünde bükük bırakmayın.

Pervin Buldan çıkıp diyor ki: 'Bu seçimde sandığa 40 yıllık mücadelemizi taçlandırmak, onun sonucunu almak için gidiyoruz.' PKK 40 yıl önce kuruldu ya... Ne olursunuz bunları şımartmamak lazım. Bu gücü bunlara vermemek lazım. Biz İstanbul'u biliyoruz. Çöp dağlarını, susuzluğunu biliyoruz. İstanbul'a yakışmayacak çaresizlik içerisine itebilecek bir tabloya itmeyelim. Ne olursunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de Beylikdüzü'ne de PKK'yı bulaştırmayalım. Ne olursunuz Pensilvanya'ya kendimizi güldürmeyelim. Ellerinde fırsat bekliyorlar. Türkiye zayıflasa da bunların üzerinde yeniden oyuna başlasak diye."



