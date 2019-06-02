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Bakan Soylu bayram trafiğini denetledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ramazan Bayramı öncesinde trafikte yoğunluk yaşanan Bursa-Balıkesir Karayolunda trafik denetimlerine katıldı.

02 Haziran 2019 Pazar 17:44
Bakan Soylu bayram trafiğini denetledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ramazan Bayramı öncesinde trafikte yoğunluk yaşanan Bursa-Balıkesir Karayolunda trafik denetimlerine katıldı.


Susurluk’ta trafikte seyir halindeki araçları durduran Bakan Soylu çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye ederken, araç sürücülerinin en iyi denetmeni olmalarını istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrıca araçlardaki çocuklara karne de dağıtarak, ebeveynlerinin trafikteki notlarını vermelerini istedi. Otobüste yolcularla sohbet eden Bakan Soylu, İstanbul’da hırsızlık oranlarının da trafik kazaları gibi düştüğünü kaydetti.


Susurluk’ta ilk önce helikopterle trafik denetimi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Emniyet ve Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik denetimine katıldı. Bakan Soylu, bu yıl bayram öncesinde yaşanan trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 62 azalma gerçekleştiğine dikkat çekerek, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve araç takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.



Günlük araç sayısı 30 binden 45 bine çıktı


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik denetiminin ardından yaptığı açıklamada, “Bayram münasebetiyle memleketlerine gitmek isteyenler, ziyaret yapmak isteyenler, turizm sebebiyle seyahat edenler konusunda aldığımız tedbirleri yerine görebilmek ve arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi paylaşabilmek için Susurluk’tayız. Burası bizim trafik açısından en yoğun hatlarımızdan biri. Dün sabaha karşı da Bolu Gerede’ydik. Orası da bizim en yoğun hatlarımızdan birisidir. Normalde yolda 230 bin araç ortalama geçerken, şimdi 45 bin araç günlük olarak geçmektedir. Şu ana kadar bu yolda ölümlü trafik kazamız olmadı. Trafik kazalarımız oldu, o da geçen bayramın yüzde 50’si kadar ve bu açıdan her 7 kilometrede bir özellikle bu yolda arkadaşlarımız trafik ekipleriyle bu yoğunluğu yönetmeye ve kazasız bir şekilde özellikle vatandaşlarımızın kendi gidecekleri menzile, istikamete ulaşmalarını sağlamaya çalışıyorlar. Bayramın ilk günü; yani Cumartesi günü ülkemizin trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti, hepsine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum: Bu da geçen yılın ilk bayram gününün yüzde 62 düşüğünde. Son 10 yılın trafik kazalarında ortalama bayramlarda 20 kişi hayatını kaybetti. Şimdi bu rakamı bizim temel hedefimiz sıfıra düşürebilmek. Onun için çok dikkatli olmalıyız” diye konuştu.



"En büyük görev çocuklarımızın"


Çocukların trafik denetiminde sürücüleri uyaran en önemli unsur olarak gördüklerini belirten Süleyman Soylu, “Özellikle çocuklarımıza burada çok büyük görev düşüyor. Onlar hem trafik görevlilerimizin, Emniyetteki ve Jandarmadaki ağabeylerinin, ablalarının en büyük yardımcıları. Geçen yıl bir kırmızı düdük kampanyamız vardı. Bu yıl devam ediyor, Çocuklarımıza kırmızı düdük veriyoruz. Hem de aynı zamanda anneleri, babaları, arabayı kim sürüyor ise ona yönelik bir karne doldurmalarını, karnenin sonunda da yine geçen sene olduğu gibi onlara bir hediye göndermeyi taahhüt ediyoruz. Biz çocuklarımızla bu sözleşmemizin tutacağına inanıyoruz. İnancım odur ki sürücülerimizden bir ricamız var. Yani emniyet kemerlerini takmalarını istirham ediyoruz. Özellikle Allah Korusun trafik kazalarında en önemli tedbirlerinden birisi budur. Takip mesafesi bizim için önemlidir. Yani öndeki araçla takip mesafelerini iyi götürmeleri gerekiyor. Yine aynı zamanda cep telefonuyla konuşmak, trafikteki güvenliği önemli derecede riske etmektedir. Cep telefonuyla konuşmamak gerekir. Bu konudaki genel denetimi de çocuklarımıza verdik” ifadelerini kullandı.



Meselelerin üzerine düşersek oranlar düşüyor


Trafik denetlemesinde durdurulan otobüste bir yolcuyla sohbet eden Süleyman Soylu, “2018 yılının ilk 5 ayında, 2019’un ilk 5 ayıyla karşılaştırdığımız zaman yüzde 39 daha düşürdük. Dünyada böyle bir oran yok: Şimdi İstanbul’daki hırsızlık rakamlarına baktım, yüzde 79’dan yüzde 39’a düştü. Meselelerin üzerine bakıldığında hakikatten daha iyi oluyor" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 17:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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