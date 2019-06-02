Bakan Soylu, Balkan göçmenleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzde 4 yılı aşkın bir süre İstanbul'un gücünü kullanarak manivela etmeye çalışacaklar, buna müsaade etmemek lazım. İstanbul'u birilerinin arka bahçesine döndürmelerine müsaade etmeyelim." dedi.

Soylu, Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen iftarda Balkan göçmenleriyle bir araya geldi.

Konuşmasında, Türkiye'nin terörün kökünü kazıma hedefini koyduğunu anlatan Soylu, "Ama bu tercihin maliyeti vardı. Bu tercihin olmamasının daha ağır maliyeti vardı. Biz bunu Türkiye olarak ödedik. İnsan kaynağı, can, evlat, huzursuzluk olarak ödedik. Aynı zamanda bir şekilde bu ülkenin büyümesini engelleyici bir yol, yöntem olarak ödedik." diye konuştu.

Soylu, savunma sanayisinde Türkiye'nin güçlü adımlar attığını aktararak, "Amerika'ya, Avrupa'ya bu konularda ihtiyaç duymayan bir Türkiye var." dedi.

Son 6-7 yıldır yaşananlara değinen Soylu, 1,5-2 yıldır aralıksız olarak Türkiye ekonomisine saldırıldığını söyledi.

AK Parti belediyeciliği öncesi İstanbul'da yaşanan su sorunundan bahseden Soylu, "Tayyip Erdoğan, 2071'e kadar İstanbul'un su ihtiyacına karşıladı. Biz metroyu eskiden hayal ederdik, şimdi metroda geldiğimiz noktaya bakın. 25 yıldır Erdoğan felsefesi, İstanbul'u özgürlükler şehri yaptı. Bunu hepimiz biliyoruz. Kimsenin inancına, düşüncesine, mezhebine kimse müdahale etmiyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbullu seçmenin kararının başlarının üstünde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim. Ben kendi hakkımı savunamazsam, vatandaşın hakkını nasıl savunacağım? Böyle olursa 5 yıl sonra en çok bağıranın kazandığı bir seçim anlayışı ortaya çıkar. Biz sandıkların tamamının açılması istedik, onlar istemedi. Seçim hukukunu bilip bilmeyen herkes konuşuyor, bu özel bir uzmanlık gerektirir. Bir buçuk aydır böyle bir dedikodu ile karşı karşıyayız. İstanbul bizim İstanbulumuz, bunu teslim etmemek lazım, İstanbul'da yaşayan herkesin İstanbul'u. Bu sorumluluk İstanbul'a aittir. Önümüzde 4 yılı aşkın bir süre İstanbul'un gücünü kullanarak manivela etmeye çalışacaklar, buna müsaade etmemek lazım. İstanbul'u birilerinin arka bahçesine döndürmelerine müsaade etmeyelim. Terörle mücadele de yine sizin verdiğiniz güvenle çözülüyor. O konuda bize güvenin, gerekeni yapıyoruz."



