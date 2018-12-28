0553 313 94 23

Bakan Soylu Bakü'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azeri mevkidaşı Ramil Usubov ile bir araya geldi- Soylu: - "Sadece bu yıl 265 bin düzensiz göçmen yakaladık. Bu büyük bir rakamdır. Bu konuda da ciddi bir tecrübemiz oluştu"- "Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı o hain darbe girişiminde kaya gibi yanımızda ve arkamızda durdunuz. Bugün de ortaya koymuş olduğunuz faaliyetlerle, operasyonlarla bunu ayna gibi gösteriyorsunuz. Hala bu konudaki iradeniz, her gün bir başka adımla tecelli etmektedir"- Usubov:- "15 Temmuz'dan sonra gözümüz açıldı ve FETÖ'cülerin esas yüzünü gördük. Azerbaycan'da hiçbir FETÖ'cü istemiyoruz"

28 Aralık 2018 Cuma 13:26
Bakan Soylu Bakü'de

BAKÜ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki düzensiz göçe ilişkin, "Sadece bu yıl 265 bin düzensiz göçmen yakaladık. Bu büyük bir rakamdır. Bu konuda da ciddi bir tecrübemiz oluştu." dedi.

Bakan Soylu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki İçişleri Bakanlığına geldi.

Bakanlıkta törenle karşılanan Soylu, tören kıtasını selamladı ardından Soylu ile Azeri mevkidaşı Ramil Usubov heyetler arası görüşmeye geçti.

İçişleri Bakanı Soylu görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki mevcut güvenlik iş birliği anlaşmaları çerçevesinde, ilgili birimler tarafından Azerbaycan güvenlik birimi mensuplarına çeşitli eğitim ve kurslar verildiğini belirtti.

Bu kapsamda, 173 alanda eğitim programı düzenlendiğini, 2 bin 321 kursiyere eğitim verildiğini anlatan Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında 663 Azerbaycanlı öğrencinin eğitim gördüğünü, görmeye de devam ettiğini ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında güvenlik alanında da güçlü bir iş birliği bulunduğunu vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Ne zaman zor bir meselemiz oldu, (Azerbaycan) kardeşliğin en güzelini gösterdiler. 15 Temmuz'da ilk bayrağı sallayan Azerbaycan oldu. Minnettarız ve müteşekkiriz. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı o hain darbe girişiminde kaya gibi yanımızda ve arkamızda durdunuz. Bugün de ortaya koymuş olduğunuz faaliyetlerle, operasyonlarla bunu ayna gibi gösteriyorsunuz. Hala bu konudaki iradeniz her gün bir başka adımla tecelli etmektedir. Bu iş birliğimiz aynı ölçekte devam edecektir."

- "Ürettiklerimiz, terör örgütlerine aman vermiyor"

Terör örgütü PKK ile mücadelenin hem sınır içinde hem sınır dışında devam ettiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"PKK ile mücadelede millilik bize büyük bir güç kazandırmıştır. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz milli nokta, geldiğimiz milli adımlar, ürettiklerimiz, özellikle terör örgütlerine aman vermiyor. Bu, güvenlik kuvvetlerimize büyük bir moral sağlıyor. Vatandaşımızın güvenlik kuvvetlerine olan güvenini artırıyor. Terör örgütlerinin hareket kabiliyetini daraltıyor. Böylece de özellikle bu dönem içerisinde ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanlara da fırsat vermiyor. Buradan büyük bir tecrübe elde ettik."

Türkiye'deki düzensiz göç ile ilgili bilgi veren Soylu, "Sadece bu yıl 265 bin düzensiz göçmen yakaladık. Bu büyük bir rakamdır. Bu konuda da ciddi bir tecrübemiz oluştu." dedi.

Azerbaycan ile "Göç alanında iş birliği, geri kabul ve vatandaşların karşılıklı seyahati" konusunda bir anlaşmaları bulunduğunu anımsatan Soylu, bu anlaşmanın en kısa zamanda imzalanmasını temenni etti.

- "FETÖ'cülerin esas yüzünü gördük"

Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov da 1991'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devletin Türkiye olduğunu bildirdi.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğe değinen Usubov, Türkiye'nin her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda da Türkiye'ye her zaman destek vereceklerine işaret eden Usubov, "15 Temmuz'dan sonra gözümüz açıldı ve FETÖ'cülerin esas yüzünü gördük. Azerbaycan'da hiçbir FETÖ'cü istemiyoruz. " değerlendirmesini yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 13:26
  1. Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov
  2. Bakü
  3. görüştü
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "(Pakistan'ın FETÖ kararı) Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler. Bundan sonraki süreç, oradaki kapatılan yerlerin vakfımıza devri meselesi. Şimdi o başlıyor. Yine bu arada Azerbaycan'da bazı olumlu gelişmeler var. Onları
    1. Erdoğan: "(Pakistan'ın FETÖ kararı)..
    2. Erdoğan: "Sayın Putin ile hem telefon..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz..
    4. 'Gökyüzü polisleri'nden kaçamadı!
    5. 'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu'..
    6. YPG PKK Münbiç’ten son dakika..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İmamoğlu'nun..
    8. SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin..
    9. MÜSİAD'dan çimento zammına tepki
    10. Milli Eğitim Bakanlığına 11 ayda 2..
    11. Samsung, Akıllı TV serilerinde olacak..
    12. İstanbul Boğazı’nda çevre felaketi!
    13. FIFA kokartı takacak Türk hakemler..
    14. Erdoğan: "Suriye'nin bölünmesine..
    15. Siyonistler sesimizi kısmak istiyor
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın sabah..
    17. MSB: "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla..
    18. Hac kuralar çekiş sonuçları öğren
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim bütün..
    20. MSB: "(Münbiç) Bölgeyi silah zoruyla..
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?