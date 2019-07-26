Bakan Soylu Arnavutluk'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavut mevkidaşı Sander Lleshaj ile bir araya geldi- Görüşmede, başta FETÖ olmak üzere organize suçlarla ve düzensiz göçle mücadele ile güvenlik iş birliği konuları ele alındı

TİRAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj ile görüştü. Bakan Soylu, resmi ziyaret kapsamında, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Lleshaj ile bir araya geldi. Soylu ve Lleshaj, Bakanlıkta baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşmede, başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere organize suçlarla ve düzensiz göçle mücadele ile güvenlik iş birliği konularının gündeme geldiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.