Bakan Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ile görüştü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ile görüşmesinde, "Birbirimizin tecrübelerinden istifade edebilmeyi, özellikle emniyet, kriminal, güvenlik olayları, aynı zamanda FETÖ ve yine teröre karşı birlikte atacağımız adımları inşallah bugün hep birlikte değerlendireceğiz." dedi.

Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Lieshaj'ı Bakanlık'ta resmi törenle karşıladı.

Lieshaj'ın şeref defterini imzalamasının ardından ikili görüşmeye geçildi.

Soylu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, bölgedeki güvenlik sorunlarını masaya yatıracaklarını ayrıca iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini konuşacaklarını söyledi.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kadim ilişkilere dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Birbirimizin tecrübelerinden istifade edebilmeyi, özellikle emniyet, kriminal, güvenlik olayları, aynı zamanda FETÖ ve yine teröre karşı birlikte atacağımız adımları inşallah bugün hep birlikte değerlendireceğiz. Yine bölgemizle ilgili düzensiz göçten uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok konuda ele alacağımız, değerlendireceğimiz konular da başlık olarak önümüzde bulunmaktadır."

Bakan Soylu, Lieshaj'ı, düzenli göç için kapsamlı ve sürdürülebilir sistemler geliştirmeyi amaçlayan istişari forum "Budapeşte Süreci" kapsamında, 19-21 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek toplantıya davet etti.

- "Bütün konuların ele alınmasından mutluluk duyarım"

Sander Lieshaj da bakan olduktan sonra resmi ziyaretlerini Türkiye'den başlattığını, bundan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

İki ülke arasında köklü ve eski ilişkilerin olduğunu aktaran Lieshaj, bu ilişkilerin geleceğinin önemine vurgu yaptı.

Güvenlik alanında ortak çıkarlarının olduğuna işaret eden Lieshaj, "Bu sadece NATO müttefiki olduğumuz için değil, bölgede de müttefikiz. İki ülke arasında bütün konuların ele alınmasından dolayı mutluluk duyarım." ifadesini kullandı.

Lieshaj, görüşmede, teröre karşı mücadele, güvenlik sorunları, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele konularında görüşeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.