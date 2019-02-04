0553 313 94 23

Bakan Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Birbirimizin tecrübelerinden istifade edebilmeyi, özellikle emniyet, kriminal, güvenlik olayları, aynı zamanda FETÖ ve yine teröre karşı birlikte atacağımız adımları bugün hep birlikte değerlendireceğiz"- Lieshaj:- "İki ülke arasında bütün konuların ele alınmasından dolayı mutluluk duyarım"

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:24
Bakan Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ile görüştü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ile görüşmesinde, "Birbirimizin tecrübelerinden istifade edebilmeyi, özellikle emniyet, kriminal, güvenlik olayları, aynı zamanda FETÖ ve yine teröre karşı birlikte atacağımız adımları inşallah bugün hep birlikte değerlendireceğiz." dedi.

Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Lieshaj'ı Bakanlık'ta resmi törenle karşıladı.

Lieshaj'ın şeref defterini imzalamasının ardından ikili görüşmeye geçildi.

Soylu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, bölgedeki güvenlik sorunlarını masaya yatıracaklarını ayrıca iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini konuşacaklarını söyledi.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kadim ilişkilere dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Birbirimizin tecrübelerinden istifade edebilmeyi, özellikle emniyet, kriminal, güvenlik olayları, aynı zamanda FETÖ ve yine teröre karşı birlikte atacağımız adımları inşallah bugün hep birlikte değerlendireceğiz. Yine bölgemizle ilgili düzensiz göçten uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok konuda ele alacağımız, değerlendireceğimiz konular da başlık olarak önümüzde bulunmaktadır."

Bakan Soylu, Lieshaj'ı, düzenli göç için kapsamlı ve sürdürülebilir sistemler geliştirmeyi amaçlayan istişari forum "Budapeşte Süreci" kapsamında, 19-21 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek toplantıya davet etti.

- "Bütün konuların ele alınmasından mutluluk duyarım"

Sander Lieshaj da bakan olduktan sonra resmi ziyaretlerini Türkiye'den başlattığını, bundan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

İki ülke arasında köklü ve eski ilişkilerin olduğunu aktaran Lieshaj, bu ilişkilerin geleceğinin önemine vurgu yaptı.

Güvenlik alanında ortak çıkarlarının olduğuna işaret eden Lieshaj, "Bu sadece NATO müttefiki olduğumuz için değil, bölgede de müttefikiz. İki ülke arasında bütün konuların ele alınmasından dolayı mutluluk duyarım." ifadesini kullandı.

Lieshaj, görüşmede, teröre karşı mücadele, güvenlik sorunları, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele konularında görüşeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:24
  1. Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj
  2. görüşme
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Albayrak ve Gül'ün tebrik kartları öğrencileri sevindirdi
    1. Albayrak ve Gül'ün tebrik kartları..
    2. İngiltere Guaido'yu "geçici devlet..
    3. Mehmet Demirkol'dan Kagawa yorumu:..
    4. İspanya Guaido'yu "geçici devlet..
    5. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var Programı
    6. Turkcell'in Hesabım uygulamasının yeni..
    7. TEB'den kredi kampanyası
    8. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ordu'da..
    9. Darbeci hainden mahkemeye 'darbe'..
    10. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası..
    11. 'Antibiyotiğe karşı onu tüketin'
    12. Quaresma'nın yeni adresini açıkladı!..
    13. Beymen Club'tan "Sevgililer Günü"..
    14. Enflasyon gıdadan beslendi
    15. "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz"
    16. Emekçilerin hakları kollanmalı
    17. Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar..
    18. Giresunspor'da Ümit Özat'la yollar..
    19. Dağıtım bedeli bizde %35, Avrupa’da %50
    20. İngiltere'den skandal Venezuela kararı!
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!