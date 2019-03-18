0553 313 94 23

Bakan Soylu, Antalya'da 18 Mart törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene katıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:28
Bakan Soylu, Antalya'da 18 Mart törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemize yönelik tehditler, tacizler elbette ki bitmiş değildir. Ancak gururla ifade etmek isterim ki sizin torunlarınız, sizlerden aldıkları ilhamla aynı ruhu ortaya koymuşlar, şehadet sancağını asla indirmemişler ve Çanakkale Ruhu ile vatanın her karış toprağını müdafaa etmişlerdir." dedi.

Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene katıldı.

Törende Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar da yer aldı.

Şehitlik anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehitlik Şeref Defteri'ni imzalayan ve bunu okuyan Soylu, şehitlere "Bir hilal uğruna batan güneşlerimiz" diye seslendi.

Şehadetlerinin 104. yılında torunları ve aziz milletin birer ferdi olmanın gururuyla şehitlerin huzurlarında olduklarını ifade en Soylu, şunları kaydetti:

"Emekleriniz asla ve asla boşa gitmemiştir. O gün sizlerin gösterdiği irade ve kararlılık, bu vatanın her karış toprağına 'Çanakkale Ruhu' olarak işlemiştir ve zor zamanlarımızda hala bize yol göstermekte, ışık tutmaktadır. Mücadelenizin neticesinde dünyadaki zulme verdiğimiz cevap, bugün hala birilerinin kulağına küpedir. Sizlerden sonra kurduğumuz güzel Cumhuriyetimiz, bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olarak mazlumun duasındadır. Bu duaların en büyük pay sahiplerinden birisi de hiç şüphesiz ki sizlersiniz. Ülkemize yönelik tehditler, tacizler elbette ki bitmiş değildir. Ancak gururla ifade etmek isterim ki sizin torunlarınız, sizlerden aldıkları ilhamla aynı ruhu ortaya koymuşlar, şehadet sancağını asla indirmemişler ve Çanakkale Ruhu ile vatanın her karış toprağını müdafaa etmişlerdir. Şimdi onlar da şehitliklerde yatmakta ve kendilerden sonra geleceklere ilham vermektedirler."

Hem ülkenin, hem milli ve manevi değerlerinin hem de vicdanı, hakkı ve insanlığı müdafaanın, bundan sonra da aynı ruh ve anlayışla devam edeceğini vurgulayan Soylu, "Zaferi siz kazandınız. Cenabıhak sizlerden razı olsun. Dualarınızı ve şefaatlerinizi torunlarınızdan esirgemeyiniz. Zaferinizi tebrik ediyor, başta bu büyük zaferin komutanı ve Güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepinizin, tüm şehit ve gazilerimizin Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şube Başkanı Ali Kuş da canlarını vatan uğrunda seve seve feda eden, kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla tarihe mal olmuş aziz şehitleri minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Bakan Soylu, beraberindekilerle kabirlerine çiçek bıraktığı şehit yakınlarıyla ilgilendi. Şehit olan amcası Çetin Çakmak'ın mezarı başında bekleyen asker kıyafetli 3,5 yaşındaki Enver Çakmak ile sohbet eden Soylu, "Sen asker mi oldun?" diye çocuğu sevdi.

Törende, şehitler için dua edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:28
  1. Konya
  2. Antalya
  3. 18 mart
  4. Çanakkale Zaferi
  5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  6. Şehitlik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın fiyatları
    1. Altın fiyatları
    2. Horlama erkeklerde daha sık görülüyor
    3. İngiltere'den Türkiye açıklaması:..
    4. Kadın sanayiciler OSB Başkanı Mustafa..
    5. Manuel terapi ile ağrılara doğal çözüm
    6. Erdoğan Çanakkale’den dünyaya..
    7. Genç, şehit ve gazi aileleri ile..
    8. Aiolis Kent Belleği tarihe ışık tutacak
    9. Dülgeroğlu’ndan yatırım müjdeleri
    10. Halı sektörü 2023 stratejisini..
    11. Dr. Ömer Selim Alan, Karalemas Kent..
    12. İlk Kültür Merkezi Akbelen’de açıldı
    13. Güvercin hırsızları tutuklandı
    14. Beykoz’da sanatçıdan Murat Aydın’a..
    15. İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4..
    16. T129 Atak, Latin Amerika’ya çıkartma..
    17. Destici: "ABD ve İngiltere’nin..
    18. Yaşlı adamın katil zanlısı yakalanarak..
    19. Vali Memiş en küçük şehit yakınını..
    20. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    21. Çanakkale şehitleri, Edirnekapı..
    22. Süleyman Soylu: "Dünyadaki zulme..
    23. Dumlupınar’da 253 bin Çanakkale şehidi..
    24. Saadet Partisi adayı, terör..
    25. Foça Belediyespor, kupasını aldı
    26. Gökçek'ten Yıldız Tilbe açıklaması:..
    27. Çocuk parkında dehşet
    28. Kuveyt Fonu'ndan Özbekistan'a 30..
    29. Zimbabve’yi vuran kasırgada ölü sayısı..
    30. Yabancıya konut satışında tarihin en..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!