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Bakan Soylu, Altındağ'da vatandaşlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Ayağına top yakışıyor mu? Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu verin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir doksandan çaksın"- "Geçen yılın yarısı kadar uyuşturucudan ölümler oldu. Mücadeleyle ölümler yarı yarıya düştü. İşimiz devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. Devam edeceğiz"

28 Mart 2019 Perşembe 00:45
Bakan Soylu, Altındağ'da vatandaşlarla buluştu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Ayağına top yakışıyor mu? Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu verin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir doksandan çaksın." dedi.

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Altındağ Karapürçek Mahallesinde vatandaşlara hitap etti.

Terör örgütüne katılımda son 30 yılın en düşük düzeyine gelindiğini belirten Soylu, "Geçen yıl 136 kişi katıldı. 2014 yılında 5 bin 556 kişi katılmıştı. Nereden nereye düştü? Terör örgütünün belediyelerine el koyduk. Terör örgütünün 10 katrilyon liralık uyuşturucusunu yakaladık." bilgisini aktardı.

Son iki yılda Güneydoğu Anadolu'da kayyumlar vasıtasıyla bölgenin çehresini değiştirdiklerini belirten Soylu, bunun büyük şehirlere de sirayet ettiğini ve devam etmesini istediklerini söyledi.

"Çocuklarımızı dağa kaçıranların burnundan fitil fitil getireceğiz hiç endişe etmeyin." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Adam ne dedi? 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Ankara'da, İstanbul'da, AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz' dedi. Siz Kılıçdaroğlu'ndan ey Sezai Temelli, sen ne edepsiz bir adamsın. Bu ülkeyi bölmeye çalışıyorsun. Böyle bir yer yokken sen niye böyle söylüyorsun gibi bir söz duydunuz mu? Siz çakma milliyetçi Meral Akşener'den böyle bir söz duydunuz mu? Siz Temel Karamollaoğlu'ndan böyle bir söz duydunuz mu? Mansur Yavaş çıkıp bir tek söz söyledi mi? 'Kürdistan neresidir? Nasıl böyle söylüyorsun?' diyebildi mi? Diyemezler. Çünkü sözleşme imzalamışlar."

Türkiye'de terörle mücadelede önemli aşamalara geldiklerini belirten Soylu, gelecek 4,5 yılda Türkiye'nin ilerlemesinin engellenmeye çalışıldığını ifade etti.

Soylu, 31 Mart'ta vatandaşlardan destek istediğini belirterek, "Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Ayağına top yakışıyor mu? Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu verin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir doksandan çaksın." diye konuştu.

Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini dile getiren Soylu, "Geçen yılın yarısı kadar uyuşturucudan ölümler oldu. Mücadeleyle ölümler yarı yarıya düştü. İşimiz devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. Devam edeceğiz." dedi.

Soylu, uyuşturucu satıcılarını ve onların patronlarını yerin yedi kat dibine gömecekleri sözünü verdi.

Bakan Soylu, 31 Mart'ta gelecek 4,5 yıl Türkiye'nin destan yazacağını belirterek, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya vatandaşlardan 31 Mart'ta destek istedi.

Soylu'nun vatandaşlara hitabının ardından Ömer Faruk Bostan ve Veli Erdem Karakülah konser verdi.



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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 00:45
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