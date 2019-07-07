0553 313 94 23

Bakan Soylu, Altay çiftinin düğününe katıldı

Ağrı'da sınır güvenlik duvarında incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uzman Çavuş Gökhan ve Sibel Altay çiftinin düğününe de katıldı- Bakan Soylu:- "Gelirken de düğün haberi aldık ve uğrayalım dedik. Allah nasip etti, biz de bu mutlu gününüze ortak olmuş olduk"

07 Temmuz 2019 Pazar 21:25
Bakan Soylu, Altay çiftinin düğününe katıldı

AĞRI (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elbab ve Afrin bölgelerinde görev yapan Ağrılı Uzman Çavuş Gökhan ile Sibel Altay çiftinin düğün törenine katıldı.

Türkiye ile İran sınırında inşa edilen sınır güvenlik duvarında incelemelerde bulunan Soylu, yaptığı incelemenin ardından dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru olarak bilinen bölgeye geçti.

Meteor çukuruyla ilgili yetkililerden bilgi alan Soylu, ardından helikopter ile Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren köyüne geçti.

Yedi yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Gökhan ile Sibel Altay çiftinin düğününe katılan Bakan Soylu, çifte mutluluklar diledi.

Çifte hediyesini veren Soylu, burada yaptığı konuşmada, ailenin önemine vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesini iletti.

Ağrı'da Tendürek Dağı ve sınır bölgelerinde program yaptıklarını belirten Soylu, "Gelirken de düğün haberi aldık ve uğrayalım dedik. Allah nasip etti, biz de bu mutlu gününüze ortak olmuş olduk. Çok büyük bir mutluluk duyduk. Hem sevgili Gökhan hem sevgili Sibel birbirlerine çok yakışmışlar. Allah nazardan korusun inşallah. Güzel ve kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlana evliliği tarif ederken Hz. Peygamberin yolu olarak tarif ediyor. Birbirinizi muhakkak çok sevin. Çünkü sevgi her şeyin üstesinden gelir." diye konuştu.

Çiftten büyüklerine de aynı sevgi ve saygıyı göstermesini isteyen Soylu, şunları söyledi:

"Muhakkak birbirinizi seveceksiniz ama bizim size tavsiyemiz birbirinizi sevdiğiniz ve saydığınız kadar sizi bugünlere getiren, sizi evden gönderirken Ayetel Kürsi'yi dudaklarından hiç eksik etmeyen anne ve babalarınızı birliğinizden biraz daha fazla sevin. Haneniz bereket, ev bolluk olsun. Gelenek, görenek ve değerlerimize bağlı örnek bir Müslüman aile oldun. Herkes çocuklarına desin ki, 'Gökhan ve Sibel'in evliliği gibi evlilik yapın'. Sizi örnek göstersinler. Bu memlekete güzel evlatlar yetiştirin."

- "Bakanımızın köye gelmesi bizim için bir şereftir"

Bakan Soylu'nun düğünlerine katılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Uzman Çavuş Gökhan Altay, kendileri için sürpriz olduğunu ifade etti.

"7 yıldır Siirt'te komando birliğinde görev yapıyorum, 2 yıldır da Suriye'nin Afrin ve Elbab bölgelerinde görev yapmaktayım." diyen Altay, şöyle konuştu:

"Tayinim İstanbul'a çıktı. Düğünümüz sabah başladı. Sayın Bakanımızın köye geleceği haberi sonradan bize söylendi. Normalde bu saatlerde düğün biterdi ama Sayın Bakanımız geldiği için düğünü devam ettirdik. Bakanımızın köye gelmesi bizim için bir şereftir. Hem kendi adıma hem de köyümüz adına çok mutlu oldum. İlk defa köyümüze bakan geldiği için çok mutlu oldum."

Gelin Sibel Altay da, "Bakan Bey'in düğünümüze gelmesi bizim için sürpriz oldu. Güzel bir sürpriz oldu. Bakanımızın düğüne gelmesi buraya ayrı bir hava kattı. Hem sürpriz hem de mutluluk verici oldu. Düğüne katıldığı için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Bakan Soylu, düğünde bir süre davetlilerle sohbet ettikten sonra Ankara'ya gitmek üzere Ahmed-i Hani Havalimanına geçti.

Süleyman Soylu'ya ziyaretinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan eşlik etti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 21:25
  1. Ağrı
  2. Düğün töreni
  3. Geçitveren köyü
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  5. meteor çukuru
  6. Taşlıçay
  7. uzman çavuşun düğün töreni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Miçotakis'e kutlama mesajı
    1. Türkiye'den Miçotakis'e kutlama mesajı
    2. Ceylanpınar’da terör operasyonu: 4..
    3. ABD’de bir evde 5 kişinin cesedi..
    4. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası
    5. Türkiye'den Gazne ve Kabil'deki terör..
    6. Bakan Soylu, Altay çiftinin düğününe..
    7. Denizlispor'un yeni transferi..
    8. Endonezya'da depremin ardından verilen..
    9. Çinliler servet teklif etti, Mourinho..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Miçotakis'i..
    11. Harman makinesine düşen genç hayatını..
    12. Kütahya'da azot fabrikasında patlama
    13. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney..
    14. Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı"..
    15. Engin Altan Düzyatan, yeni dizi için..
    16. Kütahya'daki bir azot fabrikasında..
    17. İTO 40. İstanbul Rallisi sona erdi
    18. 17 tarım işçisi hastanelik oldu!
    19. Gübre üretim fabrikasında patlama
    20. Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 5..
    21. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda..
    22. Voleybol: FIVB Erkekler Challenger..
    23. Bakan Kasapoğlu, Ali Gürbüz'ü tebrik..
    24. Arkadaşlarıyla kaldırımda otururken..
    25. "Üç takım da Deniz Türüç'ü kadrosunda..
    26. Hatay'daki patlamayla ilgili 16..
    27. Bakan Kasapoğlu Ali Gürbüz’ü tebrik..
    28. Katar'da "Afganistan İçi Diyalog..
    29. 18 bin kişiyi işten çıkaracak! Alman..
    30. Hasan Şaş'tan transfer açıklaması
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar