0553 313 94 23

Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesi Geçitveren köyünde, Afrin’de görev yapan Uzman Çavuş Gökhan Altay’ın düğün törenine katıldı.

07 Temmuz 2019 Pazar 21:54
Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesi Geçitveren köyünde, Afrin’de görev yapan Uzman Çavuş Gökhan Altay’ın düğün törenine katıldı.


Türkiye-İran Sınır Hattındaki incelemelerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin bölgesinde görev yapan ve son olarak tayini İstanbul’a çıkan Uzman Çavuş Gökhan Altay’ın düğün törenine katılmak için helikopterle Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren köyüne geldi. Vatandaşlar tarafından büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanan Bakan Soylu düğün evine giderek gelin Sibel Ayyıldız ve damat Uzman Çavuş Gökhan Altay’ı tebrik etti.



‘Cumhurbaşkanımızın nasihatini unutmayın’


Bakan Soylu, “Hayırlı uğurlu olsun. Hem Sevgili Sibel hem sevgili Gökhan, bir birlerine çok yakışmışlar. Allah nazardan korusun. Güzel ve kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlana, evliliği tarif ederken Hz. Peygamberin yolu olarak tarif ediyor. Bir birinizi muhakkak çok sevin. Çünkü sevgi her şeyin üstesinden gelir. Muhakkak bir birinizi sayacaksınız. Ama bizim size tavsiyemiz, bir birinizi sevdiğiniz ve saydığınız kadar sizi bu günlere getiren, dillerinden Ayet-el Kürsi’yi düşürmeyen anneleriniz ve babalarınızı bir birinizden biraz daha fazla sevin. Haneniz bereket, bolluk olsun. Örnek bir aile olun. Sayın Cumhurbaşkanımızın da nasihatini unutmayın. Allah bir yastıkta sizi ömür boyu mutlu etsin. Dualarımız sizinle birlikte. Allah bahtınızı açık etsin” dedi.


Konuşmanın ardından bir süre düğünde oynanan oyunları izleyen Bakan Soylu, düğün sahipleri ve köy ahalisi ile bir süre sohbet ettikten sonra Ahmed-i Hani Havalimanı’na hareket etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 21:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gönüllüler, Van Gölü için 430 kilometre yürüyecek
    1. Gönüllüler, Van Gölü için 430..
    2. Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan..
    3. Vatandaşlardan 'aile' temalı hutbeye..
    4. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    5. Suriye’de rejim güçleri 6 sivili..
    6. Sakarya’da yaklaşık 70 kişi cemiyette..
    7. TİKA'nın desteğiyle yağmurda..
    8. Kütahya Valisi Ömer Toraman, kentteki..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Miçotakis’a..
    10. ‘Gürbüz’ hamam geleneğini bozmadı
    11. Bahçe sularken elektrik akımına kapıldı
    12. Kütahya Valisi’nden fabrikadaki..
    13. Rodallega ilk antrenmanına çıktı
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i..
    15. Türkiye'den Miçotakis'e kutlama mesajı
    16. Ceylanpınar’da terör operasyonu: 4..
    17. ABD’de bir evde 5 kişinin cesedi..
    18. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası
    19. Türkiye'den Gazne ve Kabil'deki terör..
    20. Bakan Soylu, Altay çiftinin düğününe..
    21. Denizlispor'un yeni transferi..
    22. Endonezya'da depremin ardından verilen..
    23. Çinliler servet teklif etti, Mourinho..
    24. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Miçotakis'i..
    25. Harman makinesine düşen genç hayatını..
    26. Kütahya'da azot fabrikasında patlama
    27. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney..
    28. Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı"..
    29. Engin Altan Düzyatan, yeni dizi için..
    30. Kütahya'daki bir azot fabrikasında..
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar