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Bakan Süleyman Soylu açıklamıştı! HDP'lilere soğuk duş

Van'da yürümek isteyen HDP'li milletvekillerine güvenlik güçleri izin vermedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:38
Bakan Süleyman Soylu açıklamıştı! HDP'lilere soğuk duş

HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in 98 gündür sürdürdüğü açlık grevine destek vermek amacıyla Van'da, HDP İl binasında toplanan grubun dışarı çıkmasına izin verilmedi.

Bina önünde önlem alan polis ekipleri, parti yöneticileriyle görüşüp, grubun dağılmasını istedi. Binada bulunanlar küçük gruplar halinde dağılırken, Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Van Milletvekilleri Muazzez Orhan ve Murat Sarısaç kentin en işlek caddelerinden biri olan Kazım Karabekir Caddesi'nde, Güven'e destek için yürümek istedi.

Bir süre yürüyen vekillere, polis tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine 4 vekil, bir giyim mağazasının önünde, kaldırımda oturma eylemine başladı. Polis ise vekillerin etrafında çember oluşturup, güvenlik önlemi aldı. Bu arada, uyarılara karşın bölgeden uzaklaşmayan 2 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliği, dün yaptığı açıklamada kentte yapılması planlanan gösteri ve yürüyüşleri 4 günlüğüne yasaklamıştı.

Soylu, "Sizi yürüten adam değildir" demişti

HDP'lilerin yürüyüş hazırlığında olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:38
  1. Van
  2. Hakkari
  3. Diyarbakır
  4. Yürüyüş
  5. HDP
  6. SİYASET Haberleri
  7. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • Sadi Sadi 1 sa önce
    Helal olsun sana bakanım
  • A.RIZAA.RIZA5 sa önce
    Polisimizin Kolunu Isıran Kancığın Bütün Dişleri Canlı Canlı Sökülmeli
  • ahmetahmet6 sa önce
    Neden sadece HDP lilere, ZİLLET İTTİFAKI NE GÜNE DURUYOR....haydi ittifak partileri Apoya özgürlük eylemlerinde yalnız bırakmayın müttefikinizi:))
  • ataata7 sa önce
    valla sizi (hdp midir ne halttır ondan) maaşlı kravatlı mv. yapan adam değildir..

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