Bakan Soylu'dan önemli açıklama: "Dün zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti"

İçişeri BakanıSüleyman Soylu, uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece 2018'de 134 bin 88 operasyon yaptık. Yaklaşık 80 ton esrar, 19,6 milyon captagon tablet, 7,8 milyon adet ecstasy yakaladık. Yakaladığımız eroin miktarı 15,9 tondu. Dün arkadaşlarımız Erzincan'da bir TIR'ın kasasında 1271 kilo eroin yakaladı" dedi.

Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü (SAMER), Antalya'nın Belek turizm bölgesindeki bir otelde 'Uluslararası Uyuşturucu Konferansı' düzenledi. 'Türkiye'de ve dünyada uyuşturucuyla mücadele' ana temasıyla gerçekleştirilen uluslararası konferansın açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

Bakan Soylu, denizde, karada, okul önlerinde, Kato Dağı'nda, Pülümür Yaylası'nda, 2000-3000 metre yükseklikteki operasyon noktalarında, uyuşturucunun bütün mecrası boyunca ciddi bir takip ve mücadele içinde olduklarını söyledi. Hem bir saha pratiği hem de bir literatür ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Soylu, bu yıl ele geçirilen uyuşturucuda son rakamları da açıkladı.

"Dün güzel bir haber aldık"

Soylu, "Sadece 2018'de 134 bin 88 operasyon yaptık. Yaklaşık 80 ton esrar, 19,6 milyon captagon tablet, 7,8 milyon adet ecstasy yakaladık. Yakaladığımız eroin miktarı 15,9 tondu. Dün güzel bir haber aldık. Arkadaşlarımız Erzincan'da bir TIR'ın kasasında 1271 kilo eroin yakaladı. Bunu da rakamlarımıza ilave ettik. Tek seferde yakalamalarda önemli bir rakamdı. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma buradan selamlarımı ve tebriklerimi gönderiyorum. Eroin rakamına Erzincan'da dün yakaladığımız 1271 kilo eroin dahil değildir" diye konuştu.

Batı ülkelerini eleştirdi

Bakan Soylu şöyle devam etti;

"PKK ve uyuşturucu arasında organik bağ bu kadar açıkken, Avrupa'nın ve ABD'nin resmi kurumlarının kararlarına, raporlarına girmişken, örgüte karşı ciddi mücadele tavrı görememeyi, bilakis üretim ve dağıtım artışına yönelik adımların gelmesini, hala bu örgüte silah, lojistik destek ve yasal koruma sağlanmasını, 21. yüzyılın medeniyet normlarıyla izah edemiyoruz. Kırmızı bültenle aradığımız PKK'lılara ilişkin iade taleplerimiz özellikle Avrupa'nın içlerine doğru ilerledikçe asla karşılanmıyor. YPG'nin, PKK'nın şubesi hatta bizatihi isim değiştirmiş hali olduğu biliniyor. Buna rağmen hala birtakım siyasi manevralarla bu örgüte para, silah, eğitim desteği verilmeye devam ediyor."