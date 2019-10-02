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Bakan Süleyman Soylu trafik kazalarında yaşanan ölümlerin azaldığını açıkladı

Trafik kazalarında ölümlerin yüzde 34.5 azaldığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu " "Valiliklerimize, belediyelerimize ve kaymakamlıklarımıza istirham ediyorum. Bu yaya görsellerini tamamlayalım" dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:34
Bakan Süleyman Soylu trafik kazalarında yaşanan ölümlerin azaldığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı. Ekim ayında çıkan kanun ve ortaya çıkan tüm süreçler, oluşturduğumuz denetimler, eğitimler ve farkındalık kampanyalarının tamamı bir sonuç oluşturuyor" dedi.

“İstirham ediyorum”

İçişleri Bakanı Soylu, "Valiliklerimize, belediyelerimize ve kaymakamlıklarımıza istirham ediyorum. Bu yaya görsellerini tamamlayalım. Bu görseller hem sürücü için hem de buradan geçen yayalar için yaya üstünlüğünü belirten bir anlayışı belirtmektedir" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:34
  1. Süleyman Soylu
  2. trafik kazası

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