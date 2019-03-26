Bakan Soylu açıkladı: Son anda engelledik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum, çünkü operasyonumuz devam ediyor. Engelledik, sokmadık Türkiye'ye" dedi.26 Mart 2019 Salı 11:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamada "Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum, çünkü operasyonumuz devam ediyor. Engelledik, sokmadık Türkiye'ye" ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ