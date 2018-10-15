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Erkek erkeğe öpüşme yarışması düzenleyen ahlaksızlar gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '100 lira ödülle erkek erkeğe öpüşme yarışması' düzenleyen ve 'laiklik kazanacak' diyen ahlaksız sapığın gözaltına alındığını duyurdu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 01:07
Erkek erkeğe öpüşme yarışması düzenleyen ahlaksızlar gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '100 lira ödülle erkek erkeğe öpüşme yarışması' düzenleyen ahlaksız sapıkların gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan iğrenç videoda, gençlere para karşılığında öpüşme teklif eden eşcinsel sapkının söyledikleri büyük tepki çekmişti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı: 

Sosyal medyada infiale yolaçan

1-Atatürk ‘e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden
2-Çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi
yapıp,videoyu çekip yayınlayan
kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 01:07
  1. Süleyman Soylu

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