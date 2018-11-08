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Bakan Soylu açıkladı: Uyuşturucu ölümlerini düşürdük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228'e düşürmeyi başardık" açıklamasında bulundu.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:10
Bakan Soylu açıkladı: Uyuşturucu ölümlerini düşürdük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Özellikle torbacı dediğimiz sokak satıcılarına karşı da ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 19 bin 466 tutuklamanın 16 bin 603 kişisi sadece sokak satıcısıdır" dedi.

Soylu'nun açıklamaları şöyle;

 "Polis sorumluluk bölgesinde 22 bin 829, jandarma sorumluluk bölgesinde 4 bin 6 güvenlik personeli, 81 ilde toplam 26 bin 835 güvenlik personeli, öncelik durumuna göre kategorilere ayrılmış okullarımızda görev yapacaktır ayrıca diğer tüm okullarda yaklaşık 20 bin 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' ile okullarımızın hem asayiş hem de uyuşturucu noktasında daha güvenli hale getirilmesi sağlanacaktır."

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:10
  1. içişleri bakanlığı
  2. uyuşturucu

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