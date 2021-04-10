  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dilipak'tan 'bitcoin' açıklaması: Caizdir ama...

ABD'nin raporunda dikkat çeken Türkiye detayı

Avrupa’daki Müslümanlar tedirgin! Fransa’da camiye alçak saldırı

Çocuğumu telefon bağımlılığından nasıl kurtarabilirim? Uzman Psikolog'dan altın tavsiyeler

Darbecilerinin kendisine yönelik iğrenç hakaretinden şikayetçi olmayan Meral Akşener: Darbelerle mücadele etmek siyasetçinin işidir

Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'dan bir skandal daha: İzi bulundu

Metiner’den Ekrem açıklaması: Amiral eskilerine de Ekrem’e de o tehditleri aynı odak söyletti

Ürküten tablo! Vaka sayısı 55 bini geçti!

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, cenaze namazında en ön safta

'Koltuk krizi'nin arkasından AB lideri çıktı! Yemekte yeni krizin önüne böyle geçildi
Gündem Bakan Soylu açıklaadı: Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörü gözaltına alındı
Gündem

Bakan Soylu açıklaadı: Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörü gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde boşluk oluşan, istinat duvarının bir kısmı yıkılan ve çökme tehlikesi olan 8 katlı binanın çevresinde incelemeler yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 03:42:00 -
Bakan Soylu açıklaadı: Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörü gözaltına alındı

Bakan Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi yaşanan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da telefonla arayarak olayla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörünün gözaltına alındığı öğrenildi.

8 katlı bina boşaltılmıştı

İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana gelmişti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan bina ile tedbir amaçlı bölgedeki 21 binada oturanları tahliye etmişti.

Konaklayacak yeri bulunmayan mahalle sakinleri, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirilmişti. Misafirhanelere gitmek istemeyenlerin bekleyişi devam ediyor. Burada bekleyenlere ve ekiplere çorba ikramında bulunuldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ya Melikşah’ın baş düşmanı geliyor! Nizamülmülk’ün olaydaki parmağı çok konuşulur
Medya

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ya Melikşah’ın baş düşmanı geliyor! Nizamülmülk’ün olaydaki parmağı çok konuşulur

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun kadrosuna bomba bir isim dahil oluyor. Turanşah karakteri Sultan Melikşah’ı zorlamaya gelecek.
Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan ittifak sinyali
Gündem

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan ittifak sinyali

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Temel prensipler ilkeler doğrultusunda bir ittifakta yer almamız söz konusu olabilir." i..
'Koltuk krizi'nin arkasından AB lideri çıktı! Yemekte yeni krizin önüne böyle geçildi
Siyaset

'Koltuk krizi'nin arkasından AB lideri çıktı! Yemekte yeni krizin önüne böyle geçildi

Charles Michel, Ursula von der Leyen'i resmen hedefe oturtmuş... Avrupa Birliği Başkanları'nın Türkiye ziyaretinin ardından yaşanan protokol..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay