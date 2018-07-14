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Bakan Soylu 18 teröristin öldürüldüğü yerde

Bakan Süleyman Soylu, helikopterle Tunceli'nin Pülümür yolu üzerinde bulunan ve son 1 ayda 18 teröristin etkisiz hale getirildiği Sargir tepesini ziyaret etti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:43
Bakan Soylu 18 teröristin öldürüldüğü yerde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Jandarma Taktik İHA Komutanlığını ziyaretin ardından helikopterle Tunceli'nin Pülümür yolu üzerinde bulunan ve son 1 ayda 18 teröristin etkisiz hale getirildiği Sargir tepesine gitti.

Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ta eşlik etti.

Sargir Tepesi Yasam Alanlı Güvenlik Kulesine gelen Bakan Soylu'yu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel karşıladı. Vali Sonel'den bilgi alan Bakan Soylu, kuleyi inceleyerek, görev başındaki askerlerle de sohbet etti.

Yapımı devam eden Yasam Alanlı Güvenlik Kuleleri ile ilgili detaylı bilgi alan Bakan Soylu ardından tekrar helikopterle Elazığ'a döndü.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "Fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, helikopterle geldiği Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan Sargir Tepe'de yaptığı incelemeye ilişkin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, bölgede hava ve karadan yaptığı incelemeye ait fotoğraflara yer veren Soylu, "Terörle mücadelede fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor. Tunceli Sargir Tepe'de kahramanlarımızla bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:43
  1. Tunceli
  2. Erzincan
  3. Elazığ
  4. Süleyman Soylu

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