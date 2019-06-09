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Bakan Soylu Tunceli operasyonunun detaylarını anlattı

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'nde taksicilerle bir araya gelen İçişleri Bakan Süleyman Soylu, burada Tunceli'de mağarada öldürülen 5 kadın teröristle ilgili önemli bilgiler verdi.

09 Haziran 2019 Pazar 08:52
Bakan Soylu Tunceli operasyonunun detaylarını anlattı

Taksicilerle tek tek selamlaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Burada konuşan Soylu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki taksicilerin 15 Temmuz'da büyük bir irade ortaya koyarak, kahramanlık gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Akşener 28 Şubat'ta yaptığı gibi 15 Temmuz'da da ihanet etti

Darbe girişiminin bir gecede bastırıldığını hatırlatan Soylu, şöyle konuştu: "Biz o gece kimin konuşup, kimin sustuğunu, hangi liderlerin meydanda, hangisinin bir evde televizyon başında olduğunu çok iyi biliyoruz. Binali Yıldırım, 'Bu bir kalkışmadır, buna müsaade edilemez' diye tepkisini ve itirazını ortaya koyduğunda, bugün 16 milyonu kucakladığını iddia edenleri ne tanıyorduk, ne sesini duyduk. Hiçbiri ortada yoktu. Bi̇ri̇leri̇ nedense bu ülkeni̇n namusunu, si̇yaseti̇ni̇ savunmayı akıl edemediler, cesaret edemedi̇ler. Bugün sırf VIP'den geçemedi̇ di̇ye devleti̇n vali̇si̇ne hakaret edenleri̇n sırtını sıvazlayan eski̇ stajyer İçi̇şleri̇ Bakanı, tıpkı 28 Şubat'ta yaptığı gibi o gece de ihanet ve aci̇zli̇ği̇ terci̇h etti̇.

"5 kadın teröristi tam bir ay adım adım takip ettik"

Sabah saatlerinde Tunceli'de 5, Diyarbakır'da 2 teröristin ölü ele geçirildiğini hatırlatan Soylu, "5 kadın teröristi, tam bir aydır adım adım takip ettik. Şöyle zannetmeyin. Biz bunlarla her zaman karşı karşıya kaldığımızda bunları etkisiz hale getiriyor değiliz. Öyle bir noktaya geldik ki sadece inlerine girmiyoruz. Geçeceği yollardaki tozları takip eden bir noktaya sahibiz. Bundan 30 yıl önce nereden geçtiyse zihnimizde de bilgisayarımızda da aklımızda da bu var." ifadelerini kullandı.

"Akşener sana yazıklar olsun"

Bakan Soylu, "Öbür taraftan da Meral Akşener bana bugün diyor ki 'Ben Süleyman beyi eskiden tanırım, bir psikiyatriste gitsin.' Bu, bugünlük bir teklif değil. Bu millete yıllardır deli gömleği giydirdiler. Kıyafetinden, inancından, yaptıklarından dolayı, uçak ve araba imal ettiği için deli gömleği giydirdiler. Bize de giydirmişler çok mu ya? Milletin giydiği yerde biz hayli hayli giyeriz. Yazıklar olsun sadece. Bu ülkede 6 ayda olsa, stajyer de olsa İçişleri Bakanlığı yaptın." diye konuştu.

"23'üne kadar da bir santim bir yere ayrılmam İmamoğlu"

23 Haziran'dan sonra Türkiye'nin bir ideolojik kamplaşmaya götürüleceğini ve Türkiye'nin istikrarının alt üst edileceğini ifade eden Soylu, bunun çok kritik bir nokta olduğunu söyledi. İstanbul üzerinden bir siyaset gerilimi başlatılacağını anlatan Soylu, şunları kaydetti: "Ağababalarının getirmek istediği nokta burasıdır. İstanbul'u kendi medeniyet değerlerinden zenginliğinden uzaklaştırmayalım. Bunların geçmişte yaptıklarını İstanbul'la buluşturmayalım. 23 Haziran'a 15 gün kaldı. 'Bunun İstanbul'da ne işi var, gitsin Ankara'da otursun' diyor. Sayın İmamoğlu, ben İçişleri Bakanıyım. PKK'nın nerede sızdığını görürsem ben oradayım. İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar. Onun için buradayım. 23'üne kadar da 1 santim bir yere ayrılmam." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 08:52
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. Tunceli
  5. imamoğlu
  6. akşener
  7. soylu
  8. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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