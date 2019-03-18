0553 313 94 23

Bakan Selçuk'un sesinden Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisinin kaleme alıp seslendirdiği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:51
Bakan Selçuk'un sesinden Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisinin kaleme alıp seslendirdiği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında vatan uğruna canını uğurlayan tüm şehitlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadesine yer verdi.

Bakan Selçuk, ayrıca kendisinin kaleme alıp seslendirdiği mesajını da Çanakkale Deniz Zaferi görselleri eşliğinde paylaştı. Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tam da bugün okullarda çocuklarımıza Türkçeyi destanların kalemle yazılmadığını öğrensinler diye; matematiği söz konusu inançsa bazen rakamların önemini yitirebildiğini anlasınlar diye; coğrafyayı her metrekareye bir şehit düştüğünü bilsinler diye; hayat bilgisini her denizin geçilemeyeceğini görsünler diye; yabancı dilleri iki düşman askerinin birbirinin yarasını sarabileceğini hissetsinler diye; tarihi ise 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni unutmasınlar diye anlatıyoruz. Vatan uğruna canını uğurlayanların hatırasına sonsuz rahmet ve saygıyla."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:51
  1. Çanakkale
  2. meb
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir’de konut satışları adeta çakıldı
    1. Eskişehir’de konut satışları adeta..
    2. (Özel) Mesir macunu Viyana..
    3. Karamollaoğlu: 81 ilde kazanacağız
    4. Recep ayının 15. gecesi ne zaman?..
    5. Van’da 4 bin 180 paket kaçak sigara..
    6. Ak, ahşap ve taştan yapılan mescidi..
    7. Asya borsalarında son durum
    8. Günlük temassız ödeme adedi 1 milyona..
    9. Van'da uyuşturucu operasyonu
    10. 92 yaşındaki Ümmühani Güllü’nün..
    11. Menevşe: "Hizmet bayrağını daha da..
    12. Yeni Zelanda silah düzenlemesi için..
    13. Teknosa’dan İstanbul’a 41. mağaza
    14. Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı..
    15. Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’ne..
    16. “Samsun’da Genç Olmak” fotoğraf..
    17. Özelmacıklı: "Konut satışları güven..
    18. Bingöl’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve..
    19. Türkiye'de yaşlıların yüzü gülüyor
    20. Atiba’nın oğlu Noah, Kartal’ın..
    21. Erken evre mide kanserinden..
    22. Bakan Selçuk'un sesinden Çanakkale..
    23. Adrenalin tutkunu çılgın motorcular..
    24. Arnavutköy'de fabrika yangını
    25. Kocaeli’de 235 extacy hap 100 gram..
    26. Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Genel..
    27. “Şehir hayatı doğru ve sağlıklı bir..
    28. Sincar Kaymakamı, PKK’nın Sincar’dan..
    29. Bir hastadan, 152 parça taş çıkartıldı
    30. Yeni Zelanda'da hükümet silah..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu