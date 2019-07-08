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Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel" eğitimcilere emanet

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplendiği köpeğe, Bakanlığın bahçesinde yapılan kulübede bakılıyor- Bacakları zayıf ve uzun olduğundan köpeğe "Pergel" adını veren Selçuk, okul bahçelerinde köpek bakılması tavsiyesinde bulundu - Ziya Selçuk:- "Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı artık Pergel'i de severler"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:47
Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel" eğitimcilere emanet

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplenip "Pergel" adını verdiği köpeğe, Bakanlığın bahçesinde yapılan kulübede bakılmaya başlandı.

Bakan Selçuk, 1 yaşındaki dişi köpeği belediye barınağından alarak sahiplendi.

Köpeğe "Pergel" adını veren Selçuk, okulların bahçelerinde köpek bakılması tavsiyesinde bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barınaktan Bakanlığın bahçesine bir can getirdik. Zayıf ve uzun bacaklarına bakıp adını 'Pergel' koyduk. Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı artık Pergel'i de severler. Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel'ini besleyip sever." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:47
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  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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