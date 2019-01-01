Bakan Selçuk'tan Zarifoğlu açıklaması: Yasaklanması...

Bugün birçok haber sitesinde çıkan 'Cahit Zarifoğlu'nun kitabı yasaklandı' iddiaları MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafından yalanlandı. Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu’nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz. Medyadaki haberler Çanakkale M.E. Müdürlüğü’nün yereldeki bir kararı olup konu soruşturulmaktadır. Ayrıca şahsıma atfedilen yorumlar bütünüyle gerçek dışıdır" dedi.