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Bakan Selçuk'tan velilere "okula başlama yaşı" hatırlatması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İnstagram hesabından "Okula yeni başlayacak kuzuların anne babaları için ufak bir hatırlatma" notuyla paylaştığı videoyla veliler için bilgilendirmede bulundu- Videoda, ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılmasına yönelik düzenleme sonrasında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaş gruplarına göre okul kayıt durumuna ilişkin tablolar yer aldı- Buna göre, 2013'te doğan ve Eylül 2019 itibarıyla 72-80 ay aralığında olan çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunlu olacak- Aynı yılın ekim, kasım, aralık aylarında dünyaya gelen 69-71 aylık çocuklar için de ilkokul 1. sınıfa kayıt zorunlu olacak ama bu velinin isteğiyle bir yıl ertelenebilecek- Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca "e-Okul" üzerinden çocukların okul öncesi çağ yaşını hesaplamaya olanak sağlayan "Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu" da kullanıma açıldı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:58
Bakan Selçuk'tan velilere "okula başlama yaşı" hatırlatması

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula yeni başlayacak çocukların doğum yılına göre hangi kademe okullara gideceğine ilişkin paylaştığı videoyla velilere bilgilendirmede bulundu.

Selçuk, İnstagram hesabından, "Okula yeni başlayacak kuzuların anne babaları için ufak bir hatırlatma" notuyla paylaştığı videoda, daha önce 66 ay olan ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin ardından çocukların doğum tarihine göre hangi kademe okula gidebileceğine açıklık getirdi.

Videoda, yeni düzenleme sonrasında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaş gruplarına göre okul kayıt durumuna ilişkin bilgilendirici tablolar yer aldı.

Buna göre, Eylül 2019 itibarıyla 36-44 ay arasında olan 2016 doğumlu çocuklar boş kontenjan olması durumunda anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kaydedilebilecek. 33-35 aylık çocukların ise kreş ve gündüz bakım evlerine kaydı yapılacak.

2015'te doğan 45-56 ay aralığındaki çocuklar ise boş kontenjan olması durumunda anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kaydedilebilecek. 2014'ün ocak, şubat, mart aylarında doğan 66-68 ay aralığındaki çocuklar okul öncesi eğitim kurumuna gidebilecek ve bu velinin isteğiyle bir yıl ertelenebilecek. 57-65 aylık çocuklar ise okul öncesi eğitim kurumlarının aday kaydına alınacak.

- 69-71 aylık çocuklar için ilkokul veli izniyle bir yıl ertelenebilir

2013'te yılının ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında doğan ve dolayısıyla Eylül 2019 itibarıyla 72-80 ay aralığında olan çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunlu olacak.

Aynı yılın ekim, kasım, aralık aylarında dünyaya gelen 69-71 aylık çocuklar için de ilkokul 1. sınıfa kayıt zorunlu olacak ama bu velinin isteğiyle bir yıl ertelenebilecek.

- Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu hizmete sunuldu

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca "e-Okul" üzerinden çocukların okul öncesi çağ yaşını hesaplamaya olanak sağlayan "Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu" kullanıma açıldı.

Uygulamayla veliler, çocuklarının doğum tarihi bilgilerini girerek hangi kademe okula kayıt yaptırabileceğini hesaplayabilecek.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:58
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