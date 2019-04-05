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Bakan Selçuk'tan taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli Gebze Atatürk Anadolu Lisesi'nde bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun ailesini ve meslektaşlarını ziyaret etti

05 Nisan 2019 Cuma 21:05
Bakan Selçuk'tan taziye ziyareti

KOCAELİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli Gebze Atatürk Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun ailesine ve meslektaşlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Selçuk, Necmeddin Kuyucu'nun İnönü Mahallesi'nde, okulun yanında bulunan lojmanlardaki evini ziyaret etti.

Eşi Gülay, çocukları Yiğit, Alp, babası Ahmet, annesi Melahat, kardeşleri Metin ve İbrahim Kuyucu'ya başsağlığı dileyen Bakan Selçuk, çok üzgün olduklarını belirtti.

Ziyaret sonunda Selçuk, baba Ahmet Kuyucu'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Bakan Selçuk, daha sonra, şehit öğretmenin okuluna giderek burada Kuyucu'nun meslektaşları ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Burada şehit öğretmen için Kur'an'ı Kerim okundu ve dua edildi.

Bakan Selçuk'a, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de eşlik etti.


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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 21:05
  1. Gebze
  2. öğretmen Necmeddin Kuyucu
  3. Ziya Selçuk

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