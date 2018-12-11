Bakan Selçuk'tan şehit Emniyet Müdürü için başsağlığı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı polislere de acil şifalar diledi.

Rize'deki olayın ardından Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaşan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdi’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı polislerimize de acil şifalar diliyorum. Tüm polis teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun."

