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Bakan Selçuk'tan şehit ailesine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TSK unsurlarınca Suriye'de icra edilen görev sırasında şehit olan er Ramazan Önal'ın ailesine taziyede bulundu

17 Mart 2019 Pazar 18:09
Bakan Selçuk'tan şehit ailesine ziyaret

MALATYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Suriye'de şehit olan deniz piyade sözleşmeli er Ramazan Önal'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Selçuk beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci ile TSK tarafından Fırat Kalkanı harekat alanında icra edilen görevler sırasında şehit olan deniz piyade sözleşmeli er Ramazan Önal'ın merkez Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki babaevine geldi.

Selçuk burada, şehidin babası Recep ve annesi Ümmühan ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Bir süre baba Recep Önal ile sohbet eden Bakan Selçuk, aileye Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim verdi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:09
  1. Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal
  2. Malatya
  3. şehit
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