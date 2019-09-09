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Bakan Selçuk'tan, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önündeki oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:41
Bakan Selçuk'tan, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

HDP il binası önüne geçen Bakan Selçuk, burada evlatları için oturma eylemini sürdüren annelerle tek tek görüştü.

Selçuk, annelerin ellerini tutarak, yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

Anneler Bakan Selçuk'a kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösterip, evlatlarına duydukları özlemi anlattı.

Selçuk'un, gözyaşı döken anneleri teselli etmeye çalıştığı görüşmede duygusal anlar yaşandı.


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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:41
  1. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Diyarbakır
  3. Oturma eylemi

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