Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunuyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:21
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları;

Ayrıntılar geliyor...

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  1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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