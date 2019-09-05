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Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunuyor.
05 Eylül 2019 Perşembe 10:21
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları;
Ayrıntılar geliyor...
Günün Özeti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Günün Özeti
Eğitim Gündemi
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
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