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Bakan Selçuk’tan öldürülen müdür yardımcısının ailesine taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli’de öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısının ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

05 Nisan 2019 Cuma 21:35
Bakan Selçuk’tan öldürülen müdür yardımcısının ailesine taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli’de öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısının ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Selçuk, ziyareti sırasında hayatını kaybeden öğretmenin babasına Kuran’ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nde tartıştığı öğrenci F.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Kuyucu’nun isminin verildiği Atatürk Anadolu Lisesi’nin yerleşkesinde bulunan lojmanlarda aile ile buluşan Bakan Selçuk’a Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyük Akın, Gebze Belediye Başkanı Zünnur Büyükgöz eşlik etti. Ziyaret sırasında lojmanın bahçesinde Bakan Selçuk’u Kuyucu’nun babası Ahmet Kuyucu, kardeşi İbrahim Metin Kuyucu karşıladı. Hayatını kaybeden öğretmenin yaşadığı evde Kuyucu’nun eşi Gülay Kuyucu, Annesi Melahat Kuyucu, çocukları Alp ve Yiğit ile yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Bakan Selçuk, olaydan duymuş olduğu üzüntüyü dile getirdi.



Hüzünlü babaya Kuran’ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti


Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Kuran’ı Kerim okutulup, dua edilirken; Bakan Selçuk, Kuyucu’nun babası Ahmet Kuyucu’ya Kuran’ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Daha sonra ailenin evinden ayrılan bakan Selçuk, Kuyucu’nun görev yaptığı okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek toplantı yaptı. Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Bakan Selçuk, okuldan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 21:35
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