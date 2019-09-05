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Bakan Selçuk'tan öğretmenlere yeni eğitim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı için öğretmenlere sosyal medya hesaplarından seslendi

05 Eylül 2019 Perşembe 16:01
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere yeni eğitim yılı mesajı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı için sosyal medya hesaplarından öğretmenlere, "Hazır mıyız sevgili meslektaşım? Öğrencilerimizin ve velilerimizin bunu duymaya ihtiyacı var." diye seslendi.

Selçuk, "#gelecekbende" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Hazır mıyız sevgili meslektaşım? Öğrencilerimizin ve velilerimizin bunu duymaya ihtiyacı var. Hadi!" değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında, öğretmenlerin "Hazırım, buradayım, bekliyorum, hadi!" dedikleri videoya da yer veren Selçuk, videonun sonunda "Çocuklarımız için, eğitim için, gelecek için biz hazırız. Hadi!" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:01
  1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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