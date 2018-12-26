Bakan Selçuk'tan öğretmenlere atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 şubat ayında 20 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine cevaplayan Bakan Selçuk, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da yeni atamalar yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk‘'Bakanlığımızca 2019 yılı Şubat ayında 20 bin öğretmenin atanması planlanmıştır. Daha sonraki yıllar için bir planlama yapılması mümkün olamamaktadır. Kontenjanlar ise öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler olmak üzere, ihtiyaç olan alanlardaki doluluk oranları dikkate alınarak belirlenmektedir'' dedi.