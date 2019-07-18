Bakan Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde: 13 bin kişi hizmet verecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri rahatlatacak bir haberi Twitter hesabından duyurdu.

Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere, 13 bin 985 eğitimci tarafından tercih danışmanlığı hizmeti sunulacağını açıkladı.

"Öğrencilerimizin yanındayız"

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere, üniversite tercihlerini yaparken tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanmaları tavsiyesinde bulundu.

Tercih danışmanlığı için 13 bin 985 personelimiz ile öğrencilerimizin yanındayız

Tercih sürecinde öğrenci ve velilerin yanında olduklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti: "YKS sonuçları açıklandı, öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti sunmak için 3 bin 960 komisyonda 13 bin 985 personelimiz ile öğrenci ve velilerimizin yanındayız. Öğrencilerimize, rehberlik alarak tercih yapmalarını önerir, öğretmenlerimize yol arkadaşlıkları için çok teşekkür ederim."