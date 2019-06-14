Bakan Selçuk'tan öğrencilere "iyi tatiller" videosu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile öğrencilere "iyi tatiller" diledi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile öğrencilere "iyi tatiller" dileğinde bulundu. "Benim için tatil demek" başlığıyla Bakanlığın ve Selçuk'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, öğrenciler kendileri için tatilin ne anlama geldiğini aktardı. Öğrenciler, "Benim için tatil demek" ifadeleriyle başladıkları cümlelerini "eğlenmek", "parmak arası terlik", "deniz", "otel", "kafa dinlemek", "mavi sular", "dondurma", "alarm kurmamak" kelimeleriyle tamamladı. Video sonunda Bakan Selçuk öğrencilere "Hepsi hakkınızdır, iyi tatiller." diye seslendi. Bakan Selçuk, videoyu Twitter hesabından "İyi tatiller kuzularım" ifadeleriyle paylaştı.

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