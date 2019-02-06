Bakan Selçuk'tan müzisyen Merve Başoğlu'na tebrik

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altında yetişen Merve Başoğlu'nu Fransa'nın Nice kentinde yapılan 9. Uluslararası Flüt Yarışması'nda kazandığı ikincilikten dolayı tebrik etti.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Bakanlığın ve TOBB'un sağladığı bursla eğitimine 2017'den bu yana Fransa'da devam eden Başoğlu'nun koruma altındaki çocuklar için örnek bir isim olduğuna dikkati çekti.

Merve Başoğlu'nun başarısıyla bir kez daha gurur duyduklarını belirten Selçuk, "Merve'yi canı gönülden tebrik ediyorum. Merve, uluslararası müzik yarışmalarında, yan flüt alanında aldığı derecelerine bir yenisini daha ekledi. Kızımıza verdiği destek ve inanç için Emine Erdoğan Hanımefendi'ye de ayrıca teşekkür etmek isterim. Merve'nin bu başarısında Hanımefendi'nin etkisi çok büyük." ifadesini kullandı.

- "Aldığım dereceler müzik yolculuğumda beni motive ediyor"

Açıklamada, Başoğlu'nun duygu ve düşüncelerine de yer verildi. Aldığı her derecenin müzik yolculuğunda kendisini motive ettiğini anlatan Merve Başoğlu, bu yolculukta kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

İlk kez yan flütü ilkokul öğretmeni çalarken gördüğünü, görünüşü ve duruşundan çok etkilendiği için de çalmak istediğini belirten Başoğlu, şöyle devam etti:

"Sevgi Evleri açıldığında da ilk ben girmiştim. Yeteneğimi geliştirmem için bana özel oda verildi ki bunu hiç unutamam. Biz dokuz kardeşiz, bu imkanı sağlamamız mümkün değildi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde burslu okurken, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan, hep hayalini kurduğum uluslararası standarttaki bir flütü bana hediye ederek çalışmalarıma büyük destek oldu.

Yeni flütüm sayesinde müzik hocam Cem Önertürk ile yürüttüğümüz çalışmalarıma daha iyi motive oldum. Desteklendiğimi bilmek ve görmek beni çok mutlu etti. Bütün bu süreçte beni destekleyip yüreklendiren Bakanlığımıza ve eğitimime katkı sağlayan TOBB'a çok teşekkür ediyorum. Çok çalışarak hem üzerimde emeği olan herkesi mutlu etmek hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek eğitimime devam etmek en büyük idealim."

Başoğlu, müzik alanında birçok başarıya imza atan müzisyen, "À Travers La Flûte" derneğinin düzenlediği ve dünyanın dört bir yanından müzisyenlerin yer aldığı yarışmaya, Berlin'de eğitim gören flütist arkadaşı Mutlu İşdar ile katıldı.

Fluttissimo Nice Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmada düet performansları büyük beğeni toplayan Başoğlu ve İşdar ikinciliğe layık görüldü.

Merve Başoğlu, geçen yıl da solo performansla katıldığı aynı yarışmada birinci olmuştu.

- Koruma altındaki kardeşleri de müzisyen

Kendisinden küçük kardeşleri de Bakanlık kuruluşlarında koruma ve bakım altında yetişen Başoğlu'nun, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde okuyan kardeşi Muhammet Başoğlu piyano ve viyola çalıyor.

Ankara Devlet Konservatuvarında öğrenim gören kardeşi Büşra Başoğlu da kontrbas eğitimi alıyor ve o da uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.











