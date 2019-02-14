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Bakan Selçuk’tan ikramiye müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İkramiyeler konusunda mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız veya mağduriyet yaşayacak olan vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesine ön ayak olacağız” dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:49
Bakan Selçuk’tan ikramiye müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İkramiyeler konusunda mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız veya mağduriyet yaşayacak olan vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesine ön ayak olacağız” dedi.


Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Bakan Selçuk, ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Burada ziyaret defterini imzalayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ardından İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlara müjdeli haberi verdi.


Bakan Selçuk, ziyareti ile ilgili, “Bugün burada tarihi, kültürü, ekonomisi, ticareti ile övünç kaynağı olarak gördüğümüz şehirlerimizden olan Eskişehir’de bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öncelikle buradaki bütün vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selam, saygı ve muhabbetlerini ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Eskişehir bizim için her zaman sevginin, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin bir timsali olan bir şehrimiz oldu. Nice âlimlerin, bilim adamlarının, liderlerin yetiştiği bir şehir burası. Aydın’dan başlayan il ziyaretlerimize Kocaeli ile devam ettik. Bugün de Eskişehir’deyiz. Burada işçilerimiz ile, iş verenlerimiz ile buluşacağız, engelli kardeşlerimiz ve ailelerimiz ile buluşacağız. Şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Bugün ayrıca burada valimizin liderliğinde ilimize ait çalışmalar hakkında da bir koordinasyon toplantısı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.


İkramiyeler sebebiyle evde bakım yardımı alan vatandaşların mağduriyetlerine değinen Bakan Selçuk, şunları aktardı:


“Bugün sabah biliyorsunuz yeni bir düzenlememize dair bir açıklama geçmişti basındaki arkadaşlarımız. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen sene uygulamaya başladığı Ramazan ve Kurban Bayramlarındaki ikramiyeler sebebiyle evde bakım yardımı alan vatandaşlarımızda bir takım mağduriyetler oluşmuştu. Bu mağduriyetleri giderebilmek adına, gelir testi hesaplamalarında biz Ramazan ve bayram ikramiyelerini dâhil edilmemesi yönünde bir düzenleme talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclisten geçerek bu konuda mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız veya mağduriyet yaşayacak olan vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesine ön ayak olacağız. Bunun da bu şekilde müjdesini vermek isterim.”

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:49
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