0553 313 94 23

Bakan Selçuk’tan Büyükşehir’e ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Prof.

28 Haziran 2019 Cuma 09:41
Bakan Selçuk’tan Büyükşehir’e ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.


Başkan Mehmet Sekmen’le makamda bir araya gelen Bakan Selçuk, Erzurum’un öteden beri bir eğitim merkezi olduğuna vurgu yaparak, “Şehrin aynı çizgi ve istikamette yürüyor olduğunu görmek mutluluk verici” dedi.


Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, programının ilk durağında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Müceldili Konağı’nda bir araya geldi. Daha sonra Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" adlı konferansa katılan Bakan Selçuk, Erzurum Valiliği’nin ardından Büyükşehir Belediyesi’ne de ziyarette bulundu. Başkan Sekmen, makamında ağırladığı Bakan Selçuk’a Erzurum’da eğitim alanında yapılan yatırımlar ve çalışmaları anlattı.


“Eğitime yapılan yatırım, yarınlara yapılan yatırımdır”


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un tarihi geçmişinden bahsedilirken daima “ilim şehri”, “eğitim ve irfan şehri” gibi tanımların yapıldığını kaydederek, “Biz Erzurum’un dün olduğu gibi bugün de bu niteliklerini koruması ve gelecek nesillere aktarması için çalışıyoruz” dedi. Erzurum’da eğitime destek anlamında birçok çalışmaya imza attıklarını kaydeden Sekmen, “Okullarda öğrenim gören yavrularımızın her türlü ihtiyacını gördüğümüz gibi, onların okul dışı zamanlarını da verimli bir biçimde değerlendirebilmeleri için onlarca bilgi evi kurduk, kütüphaneler hizmete açtık. Bu süreçte okullarımızı da yalnız bırakmadık. Binlerce okulumuzun bakım ve onarımından, gerçekleştirdikleri her türlü eğitim etkinliğine de destek olduk, yanlarında bulunduk. Öğrencilerimiz için kurslar açtık, eğitim programları organize ettik. Şehrimizin birçok noktasında açtığımız mesleki eğitim merkezlerimizle gençlerimizin meslek edinmelerine katkıda bulunduk, on binlerce insanımızı nitelikli işgücü haline getirdik. Çünkü biz biliyoruz ki, en büyük yatırım eğitime ve insana yapılan yatırımdır. Eğitime yapılan yatırım, yarınlara yapılan yatırımdır” diye konuştu.


Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ise, ziyarette yaptığı değerlendirmede; Erzurum’un tarihsel derinliğine ve eğitim kenti hüviyetine dikkat çekti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim yatırımlarının yanı sıra eğitime yaptığı doğrudan ve dolaylı tüm katkılardan haberdar olduklarını anlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Sekmen’e teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Bakan Selçuk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve beraberindekilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:41
  1. fotoğraf
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aksaray'da
    1. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aksaray'da
    2. Celal Bayar Üniversitesi taban..
    3. Yaz okulu öğrencileri sanatla birlikte..
    4. Yeşilçam dublörünün sinema özlemi
    5. Dış ticaret istatistikleri (1)
    6. Alfa Romeo Tonale’ye Otomobil Tasarım..
    7. Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır..
    8. Tokat’a şehit ateşi düştü
    9. Karı-koca yarışı İstanbul'u birbirine..
    10. Asya borsaları
    11. Karslı kadınların kış hazırlığı başladı
    12. Adıyaman'da minibüsle traktör..
    13. Çayın azı şifa fazlası zarar
    14. Kapadokya’da Hacı Bektaş Veli’nin..
    15. Antalya’da ’Parasailing’ yapan..
    16. Nef, 2019’da konut teslimlerine devam..
    17. Başkent’te şiddetli yağış sonrası 237..
    18. GSA öğrencileri jüri karşısında
    19. Kazalar KGYS kameralarınca görüntülendi
    20. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları..
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti