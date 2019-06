Bakan Selçuk’tan Büyükşehir’e ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Başkan Mehmet Sekmen’le makamda bir araya gelen Bakan Selçuk, Erzurum’un öteden beri bir eğitim merkezi olduğuna vurgu yaparak, “Şehrin aynı çizgi ve istikamette yürüyor olduğunu görmek mutluluk verici” dedi.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, programının ilk durağında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Müceldili Konağı’nda bir araya geldi. Daha sonra Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" adlı konferansa katılan Bakan Selçuk, Erzurum Valiliği’nin ardından Büyükşehir Belediyesi’ne de ziyarette bulundu. Başkan Sekmen, makamında ağırladığı Bakan Selçuk’a Erzurum’da eğitim alanında yapılan yatırımlar ve çalışmaları anlattı.

“Eğitime yapılan yatırım, yarınlara yapılan yatırımdır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un tarihi geçmişinden bahsedilirken daima “ilim şehri”, “eğitim ve irfan şehri” gibi tanımların yapıldığını kaydederek, “Biz Erzurum’un dün olduğu gibi bugün de bu niteliklerini koruması ve gelecek nesillere aktarması için çalışıyoruz” dedi. Erzurum’da eğitime destek anlamında birçok çalışmaya imza attıklarını kaydeden Sekmen, “Okullarda öğrenim gören yavrularımızın her türlü ihtiyacını gördüğümüz gibi, onların okul dışı zamanlarını da verimli bir biçimde değerlendirebilmeleri için onlarca bilgi evi kurduk, kütüphaneler hizmete açtık. Bu süreçte okullarımızı da yalnız bırakmadık. Binlerce okulumuzun bakım ve onarımından, gerçekleştirdikleri her türlü eğitim etkinliğine de destek olduk, yanlarında bulunduk. Öğrencilerimiz için kurslar açtık, eğitim programları organize ettik. Şehrimizin birçok noktasında açtığımız mesleki eğitim merkezlerimizle gençlerimizin meslek edinmelerine katkıda bulunduk, on binlerce insanımızı nitelikli işgücü haline getirdik. Çünkü biz biliyoruz ki, en büyük yatırım eğitime ve insana yapılan yatırımdır. Eğitime yapılan yatırım, yarınlara yapılan yatırımdır” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ise, ziyarette yaptığı değerlendirmede; Erzurum’un tarihsel derinliğine ve eğitim kenti hüviyetine dikkat çekti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim yatırımlarının yanı sıra eğitime yaptığı doğrudan ve dolaylı tüm katkılardan haberdar olduklarını anlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Sekmen’e teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Bakan Selçuk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve beraberindekilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.