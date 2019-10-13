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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 10 bin 250 kadına maaş müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak." dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 11:06
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 10 bin 250 kadına maaş müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti.

Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Annelere her ay 650 lira civarında (100 avro) destek sağlanacak."

Annelere toplam 169 milyon lira yardım

Bakan Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da SGK tarafından uygulanacağını bildirerek, "Bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek. Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 avro) kırtasiye desteği de sağlanacak." dedi.

Proje kapsamındaki yardımların toplamda 169 milyon lirayı (26 milyon avro) bulacağına dikkati çeken Selçuk, "Projenin amacı, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek. Bakanlık olarak aile birliğini korumak ve güçlendirmek için bu tür projeleri yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Projeye ön kayıtlar 15 Ekim Salı günü saat 14.00'ten itibaren internet üzerinden (www.sgkkurumsalcocukbakımı.org) e-devlet şifresiyle yapılabilecek. 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:06
  1. Malatya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Elazığ
  5. Bursa
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Zehra Zümrüt Selçuk
  9. kadınlara 24 ay maaş
  10. Avrupa Birliği

YORUM YAZ

  • MikiforovMikiforov1 sa önce
    Haksızlık karşısında susmuyorum susmamalıyız müslümanlar olan yanlışlar karşısında bilgisiz ve habersiz herkesin istanbul sozlesmesinin 6284 un ne anlama geldigini ve kadem in gercek amacının ne olduğunu ögrenmesi lazım
  • MikiforovMikiforov1 sa önce
    Sistem erkeklerin ve babaların işsiz, kadınların dul, cocukların parcalanmış aile -yetimi öksüzü - travması yaşaması üzerine kurulu KADEM ve türevleritam gaz ab fonlarını almak için ülkede binlerce yıllık geçmişe sahip kurulu aile yapısını imha etmeye devam ediyor. Sanırım şehirlerden dağlara hicret etmek çok makul ve mantıklı olacak.
  • Mertürk Mertürk 2 sa önce
    Torun bakma gibi zırva bir şey. Torum bakma ile ,anne çalışıyor baba çalışıyor ,eve iki maaş giriyor ,birde evde torun bakma ile üçüncü bir maaş verildi. Kardeşim , çalışamayan işsiz olan ,hiç maaş girmeyen evler vaaaaaaaaar. Bunlar için uğraşın, böyle sosyetik işler ile uğraşmayın. Toplumdan halktan uzaklaştıkça ,böyle saçma şeyler yapılıyor. Birilerinin evinedaha fazla para girilmesi için çaşışılacağına, hiç maaş girmeyen evlere para girilmesi için çalışın kardeşim. İstanbul sözleşmesi ile ,kadınların iş hayatında olmasını daha fazla teşvik etmek için mi ,habire böyle teşvikler veriliyor.Aile bskmal zorunda okan bütün bababalar iş bulabiliyormu ki ,habire kadınların çalışması için bu kadar teşvikler çıkarılıyor.
  • Akit okuru Akit okuru 2 sa önce
    Haber muğlak!neden sadece 7 ilde?hangi illerde?ve neden evli çiftler değilde sadece kadınlara.evlilik şartı aranacakmı???
  • Hasan AlbayrakHasan Albayrak2 sa önce
    Tarım işçilerini emektar emzikli çoçuğuyla güneşte kavrulan kadınları düşünen varmı
  • AdaletAdalet2 sa önce
    Zaten kadın çalışıyor ne maaşı arkadaş eşi çalışmayan erkeklere verseniz daha makbule geçer.

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