Bakan Selçuk'tan 'Bağış' açıklaması

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları;

Bağış parası ve özel sınıf iddiaları

Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil. Bazen okulda iyileştirmeler için bağış talebi olabiliyor. Kayıt parası mevzuata aykırıdır. Veliler ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilirler. Kayıt parasıyla ilgili soruşturmalar tamamlandı, gereken cezalandırmalar görevden almalar vesaire ile ilgili işlemler sürüyor. Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu.

Eğitimde iki ara tatil dönemi

Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı. Öğretmenlerin eğitiminin verimliliği konusunda yapılan bazı akademik çalışmalar var. Çocukların ara ara dinlenmesi motivasyonu yükseltiyor. Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk."