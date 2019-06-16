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Bakan Selçuk'tan "Babalar Günü" mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Her zaman ve her koşulda çocuklarının elinden tutan babaların günü kutlu olsun"

16 Haziran 2019 Pazar 10:32
Bakan Selçuk'tan "Babalar Günü" mesajı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Babalar Günü'nü kutladı.

Selçuk, "Babalar Günü" dolayısıyla sosyal paylaşım ağı Twitter'da, "Baba Eli" başlığıyla bir babanın, bebeğinin elini tuttuğu görseli paylaştı.

Bakan Selçuk, görselin altında, "Sadece elleriyle kalem açmayı, kalem tutmayı, sayı saymayı, yazı yazmayı, resim yapmayı, çivi çakmayı, top oynamayı, çiçek uzatmayı, sevmeyi, sarılmayı, omzundan tutmayı, destek olmayı, yol göstermeyi öğretir babalar... Varın 'gönüllerini' siz düşünün. Her zaman ve her koşulda çocuklarının elinden tutan babaların günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, mesajını, "Babama..." ifadesiyle paylaşması dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:32
  1. meb
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  3. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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