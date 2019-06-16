Bakan Selçuk'tan "Babalar Günü" mesajı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Her zaman ve her koşulda çocuklarının elinden tutan babaların günü kutlu olsun"

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Babalar Günü'nü kutladı. Selçuk, "Babalar Günü" dolayısıyla sosyal paylaşım ağı Twitter'da, "Baba Eli" başlığıyla bir babanın, bebeğinin elini tuttuğu görseli paylaştı. Bakan Selçuk, görselin altında, "Sadece elleriyle kalem açmayı, kalem tutmayı, sayı saymayı, yazı yazmayı, resim yapmayı, çivi çakmayı, top oynamayı, çiçek uzatmayı, sevmeyi, sarılmayı, omzundan tutmayı, destek olmayı, yol göstermeyi öğretir babalar... Varın 'gönüllerini' siz düşünün. Her zaman ve her koşulda çocuklarının elinden tutan babaların günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, mesajını, "Babama..." ifadesiyle paylaşması dikkati çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.