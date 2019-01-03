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Bakan Selçuk'tan araştırma görevlisi için taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Ceren Damar'ı hiçbir şekilde izah edilemeyecek korkunç bir saldırı sonucunda kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz"

03 Ocak 2019 Perşembe 14:25
Bakan Selçuk'tan araştırma görevlisi için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından Araştırma Görevlisi Şenel için açılan #CerenDamar etiketi ile yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gencecik bir meslektaşımız olan Ceren Damar'ı hiçbir şekilde izah edilemeyecek korkunç bir saldırı sonucunda kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemize ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Evladımızın mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."


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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:25
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  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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