Bakan Selçuk'tan araştırma görevlisi için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından Araştırma Görevlisi Şenel için açılan #CerenDamar etiketi ile yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gencecik bir meslektaşımız olan Ceren Damar'ı hiçbir şekilde izah edilemeyecek korkunç bir saldırı sonucunda kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemize ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Evladımızın mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."



