0553 313 94 23

Bakan Selçuk'tan Alaeddin Yavaşça'ya ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir süredir hastanede tedavi gören klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşça'yı ziyaret etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:38
Bakan Selçuk'tan Alaeddin Yavaşça'ya ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir süredir hastanede tedavi gören klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşça'yı ziyaret etti.

Bakan Selçuk, bir süre önce kalça kırığı ameliyatı olan ve Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Yavaşça'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:38
  1. Alaeddin Yavaşça
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  3. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Torununu kanlar içinde buldu! 15 yaşındaki çocuğun merakı canından etti
    1. Torununu kanlar içinde buldu! 15..
    2. İYİ Partili aday hakkında bomba iddia!..
    3. Bakan Ersoy Sümela Manastırı'nı..
    4. Trabzonspor-Akhisarspor maçından notlar
    5. Üreticiye 1 milyar liralık alım yapma..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçilere 5..
    7. Yaralı "Bahri" kuşuna şefkat eli
    8. CHP seçim bürosuna silahlı saldırı!..
    9. 15 yaşındaki çocuğun silah merakı..
    10. "Tükiye'yi zillete götürmek..
    11. Altınok Pasinler TSO’da
    12. Kurtuldu: “Çanakkale’de tiyatro..
    13. İzmir’de CHP’nin seçim ofisine silahlı..
    14. Pasinler TSO’da istihdam seferberliği..
    15. Hilmi Güler: “31 Mart’ta 2 milyarlık..
    16. Kuralsız özel halk otobüsü şoförünün..
    17. Seçer, Romanlarla bir araya geldi
    18. Jandarma, Kadınlar Günü’nü kutladı
    19. Traktör turizm seyahat
    20. Bakan Varank: "CHP zihniyeti,..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı