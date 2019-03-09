Bakan Selçuk'tan Alaeddin Yavaşça'ya ziyaret
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir süredir hastanede tedavi gören klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşça'yı ziyaret etti.09 Mart 2019 Cumartesi 15:38
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir süredir hastanede tedavi gören klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşça'yı ziyaret etti.
Bakan Selçuk, bir süre önce kalça kırığı ameliyatı olan ve Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Yavaşça'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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