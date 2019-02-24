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Bakan Selçuk: "Yerel yönetim güçlü olursa verimlilik ortaya çıkar"

Kırşehir’e eğitim yatırımlarını incelemek ve istişare toplantısı için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle bir araya geldi.

24 Şubat 2019 Pazar 14:49
Bakan Selçuk: "Yerel yönetim güçlü olursa verimlilik ortaya çıkar"

Kırşehir’e eğitim yatırımlarını incelemek ve istişare toplantısı için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle bir araya geldi. Bakan Selçuk burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin güçlü olması ile verimliliğin ortaya çıkacağını söyledi.


Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldıktan sonra AK Parti seçim bürosunu ziyaret edip, ardından sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle bir araya gelen Bakan Selçuk konuşmasında, "İnşallah bütün çocuklarımızın, ailelerimizin, vatandaşlarımızın daha iyi imkanlara kavuşması için hep beraber el birliği ile elimizden geleni yapacağız. Önemli olan, yerel yönetimlerin güçlü olmasıdır. Seçim dönemindeyiz. İl ve ilçe belediyeleri güçlü olursa, merkezi hükümetle de iş birliği olursa o zaman bütün verimlilik ortaya çıkar, çok kazançlı bir durum oluşur. Böyle düşünürsek ilçelerin ve ilin kazanılmış olması, merkezi hükümetle işbirliğinin olması Kırşehir’in kalkınması açısından da çok hayati ve kritik bir önem taşır. Bizim burada yapacağımız çalışmalar, beraber yapacağımız değerlendirmeler inşallah burası için bir başarı hikayesi oluşturmak manasında güzel adımlara yol açacaktır" dedi.


Programda konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise, "Biz de Kırşehir olarak eğitimde başarısını ispat etmiş bir şehir olarak bu yeni süreçte eğitim alanındaki başlangıçta inanıyoruz ki yerimizi en güçlü şekilde sağlamlaştıracağız. Bakanımızın düşünceleri bir vatandaş olarak beni çok umutlandırdı. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte çok önemli mesafeler kat edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Bakan Selçuk, Kırşehir Valiliği sonrası Belediye Başkanlığına geçerek 2009 yılından itibaren yapılan çalışmalar hakkında brifing almıştı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:49
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