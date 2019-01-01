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Bakan Selçuk, yeni yılın "ilk bebeğini" ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başkentte dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği "Hilal Nur"u ziyaret ederek altın taktı

01 Ocak 2019 Salı 00:51
Bakan Selçuk, yeni yılın "ilk bebeğini" ziyaret etti

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğumla ilk çocuğunu dünyaya getiren anne Semiha Koca'yı ziyaret eden Bakan Selçuk, "Hilal Nur" adı verilen bebeğin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmesini diledi.

Baba Yakup Koca'yla da görüşen Selçuk, kucağına aldığı yeni yılın ilk bebeğine altın taktı.

Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailelere verilen desteklerin süreceğini söyledi.

Çalışan anneler için belirli imkanlar sağlandığını anlatan Selçuk, toplumun mayası olan ailenin güçlü olmasını önemsediklerini vurguladı.

"Üç çocuk" tavsiyesinde de bulunan Selçuk, normal doğumun artırılması konusunda da gerekenlerin yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, daha sonra "Suda Doğum Ünitesi"ni de ziyaret ederek yeni doğan bebekler için ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 00:51
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Ankara
  3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Yeni Yılın İlk Bebeği

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