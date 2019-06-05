0553 313 94 23

Bakan Selçuk: “Sosyal Medya Çalışma Grubumuzun tespit ettiği 128 içeriğe müdahale edildi”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:30
Bakan Selçuk: “Sosyal Medya Çalışma Grubumuzun tespit ettiği 128 içeriğe müdahale edildi”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Sosyal Medya Çalışma Grubumuz tarafından çocuklarımızın gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismara maruz kalabilecekleri internet ortamında yer alan içeriklere müdahale ediliyor"dedi.


"Bakanlık tarafından pedagog ve psikologlardan oluşturulan ekip, sosyal medyada çocuğu ve aile yapısını tehdit eden paylaşımlar için 24 saat mesai yapıyor" diyen Bakan Selçuk, " Bakanlık, dijital ortamdaki istismar, şiddet, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek pek çok paylaşıma karşı mücadele ediyor. İnternette bulunan tehlikelere karşı özellikle çocukları korumayı hedefleyen sosyal medya grubu, gece gündüz, tek tek inceleme yaparak zararlı içerikleri tespit ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği zararlı içerikler Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı işbirliğiyle yasal işlemler başlatılarak yargı yoluyla erişime engelleniyor" ifadesini kullandı.



9 ayda 128 içeriğe erişim engeli getirildi


Bakan Selçuk, Bakanlığın çalışmaları sonucu son 9 ayda 128 içeriğe erişim engeli getirildiğini, söz konusu zararlı içerikler silindiğini vurguladı.


Küreselleşme olgusu ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması gibi durumların, çocukların ruhsal ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebileceğini, bunun bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ”Dijital ortamda yer alan; çocuğun yaş ve gelişimine uygun olmayan içerik ve reklamlar, siber zorbalık, şiddet ve korku, bahis siteleri çocuğun psikososyal gelişimine önemli derecede etki edecek riskler arasında yer alıyor. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde kişilerin her adımı takip edilebiliyor. Bu nedenle çocukların paylaştığı bilgiler, üçüncü bir kişinin elinde kötü bir amaçla kullanılabiliyor; çocuklar özgür olduklarını düşündükleri bu ortamlarda hedef olabiliyorlar” dedi.



Bakan Selçuk’tan ailelere çağrı


Bakan Selçuk, ailelere büyük sorumluluk düştüğünü de hatırlatarak, "Aileler tarafından, çocukların kişisel bilgileri ile özel yaşamına ait fotoğraf ve video paylaşımları konusunda hassasiyet göstermelerinde fayda görüyoruz. Çocuğun sosyal medyada ilgi odağı olması psikososyal yönden gelişiminde de olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Hepimizin, çocukların korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları var. Bakanlık olarak biz de bünyemizde oluşturduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek internet ortamındaki içeriklere müdahale ediyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:30
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümit Milli Futbol Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası
    1. Ümit Milli Futbol Takımı'nda hedef..
    2. Başakpınar Kuruköprü Ve Kepez’de..
    3. Popüler diyetlerin hasta edebileceği..
    4. Torununa hediye gelen keçilere çocuğu..
    5. Alman polisinden düğün konvoylarında..
    6. ABD jetleri yıldırım gibi havalandı!..
    7. Vali Canalp ‘hudut kartalları’ ile..
    8. Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin..
    9. ZES yeni elektrikli şarj..
    10. Denizin üzerine yapılıyor! Yüzde 56'sı..
    11. Tatlı yiyen asansöre binmesin
    12. İstanbullulara eski dönemlerin..
    13. Dolar/TL, son 1,5 ayın en düşük..
    14. Tekirdağ’daki feci kazada ölenlerin..
    15. Başkan Bayındır: “Bu şehir sizden..
    16. Aileyi ifsat komiteleri devrede!..
    17. Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj..
    18. AK Parti’li Milletvekili Can:..
    19. 35 ölü, yüzlerce yaralı! Sudan’daki..
    20. Ankara’da cadde ve sokaklar boş kaldı
    21. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3..
    22. Su yılanları yakın takipte
    23. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
    24. Şemdinli balında üretim zamanı
    25. Başkan Sekmen’den Dünya Çevre Günü..
    26. Eski UEFA Başkanı Lennart Johansson'un..
    27. Tam 200 bin litre yakıt aldı!
    28. Meradaki 4 asırlık çınar ağacını..
    29. "Kargo sektörü 2023’ün stratejik..
    30. Teşvik kapsamına alınan jeotermal..
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor