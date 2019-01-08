Bakan Selçuk silahlı saldırıya uğrayan öğretmeni aradı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Afyonkarahisar Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji'nde öğrencisinin silahlı saldırısına uğrayan öğretmen Cengizhan Özlü'yü telefonla arayarak "geçmiş olsun" temennisinde bulundu08 Ocak 2019 Salı 22:12
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Afyonkarahisar Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji'nde bir öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan öğretmen Cengizhan Özlü'yü telefonla arayarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Selçuk'un, tedavisi devam eden öğretmen Özlü'yü telefonla arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü belirttiği kaydedildi.
Açıklamada Selçuk'un, "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu Özlü'nün tedavi sürecini yakından takip ettiği bildirildi.
Afyonkarahisar'da lise ikinci sınıf öğrencisi, tartıştığı öğretmeni Cengizhan Özlü'yü, gitar kutusu içinde okula getirdiği tabancayla bacaklarından yaralamıştı.
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