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Bakan Selçuk, Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret ederek burada dua etti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:16
Bakan Selçuk, Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret ederek burada dua etti.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’te ilk olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü ve Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı makamlarında ziyaret etti. Selçuk, buradan Bilecik Öğretmen Evi Toplantı Salonunun İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı, buradan Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu olan Şeyh Edebali’nin türbesini ziyaret ederek dua etti. Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ziyaret eden Bakan Selçuk, burada Bilecik Belediyesi çalışanlarından tarihi şeridi hakkındabilgi aldı.



Buradan AK Parti Bilecik Seçim Koordinasyon Merkezi’nde partililerle bir araya gelen Bakan Selçuk, 31 Mart seçiminin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bilecik ziyaretleri kapsamında son olarak Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’ne giden Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları adlı program kapsamında kentte görev yapan okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program sonunda tamamı öğretmenlerden kurulu olan müzik korosunu dinleyen Bakan Selçuk, iş insanları, hayır severler, muhtarlar, temsilciler ile akşam yemeği yemek üzere Bozüyük ilçesine hareket etti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:16
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