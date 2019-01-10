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Bakan Selçuk Safranbolu'daki seminere telefonla bağlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen seminere telefonla katılarak konuşma yaptı- Bakan Ziya Selçuk:- "Bu memleketin bütün çocukları bizim evladımız, hepsi bizim yavrumuz. Onlarla ilgili ortak bir hedefimiz olmalı, asla kişisel kırgınlıklar, hesaplar istemiyoruz"

10 Ocak 2019 Perşembe 16:37
Bakan Selçuk Safranbolu'daki seminere telefonla bağlandı

KARABÜK (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okul yöneticilerine yönelik düzenlenen seminere telefonla katıldı.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda il genelindeki okul yöneticilerine yönelik seminer düzenlendi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, seminerin başında Bakan Selçuk'u cep telefonundan arayarak Karabük'te okul müdürleriyle birlikte olduklarını, salonun hınca hınç dolu olduğunu, kendilerine alkış gönderdiklerini söyledi.

Alkışların kayıt mı gerçek mi olup olmadığını soran Bakan Selçuk, salonda gülüşmelere neden olurken, Aydoğdu da "Karabük yolundayız birazdan salona geçeceğiz." diyerek espri yaptı.

Bakan Selçuk, telefon bağlantısında yaptığı konuşmada, okul yöneticilerinin emekleri, yürekleri olmasa bu eğitim sistemini Ankara merkezden yürütemeyeceklerini belirtti.

O sebeple okul yöneticilerine verdikleri değerin ölçüsünün olamayacağını ifade eden Selçuk, "2023 dokümanıyla yapmak istediğimiz şey aslında bir el ele tutuşma faaliyeti. Yani o hedef doğrultusunda hep beraber nereye yöneleceğiz, nasıl bir hizmet üretmemiz gerekiyor, çocukların vebalini acaba kaldırmak için neler yapabiliriz, bu ülkenin geleceği, parlak bir Türkiye için nasıl bir yük var omzumuzda, Allah rızası için böyle bir işi hep beraber yükleniyoruz. Bunu sakın kendi kariyeriniz, memuriyetiniz ya da geçim vasıtanız olarak değerlendirmeyin lütfen." şeklinde konuştu.

Bunun millet, memleket ve ülke ödevi olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Eğer buna böyle bakarsanız, vazifemizi hakkıyla yerine getirmek, bizim için hem maddi hem manevi bir yük. O sebeple de ben bu yükü paylaştığınız için buradan bütün arkadaşlarım adına sizlere sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Elimizden gelen ne varsa hep beraber yapacağız. Sizlerin de gayretinin farkındayım. İnşallah bu gayretiniz daha da yücelir ve hepimiz bu memlekete Allah rızası için bir şey yaparız.

Öğretmen arkadaşlara selam söyleyin. 'Ziya Hoca'nın selamı var.' deyin. Böyle bir ortamda öğretmen odalarımızı zenginleştirirseniz oraları ziyaret eder ve onların kollarına girip hal hatır sorarsanız, ben daha çok mutlu olacağım çünkü bu birlikte yapmamız gereken bir iş. Birbirimizle savaşarak, kavga ederek, ayırarak, kayırarak varacağımız bir mesafe yok. Onun için bu memleketin bütün çocukları bizim evladımız, hepsi bizim yavrumuz. Onlarla ilgili ortak bir hedefimiz olmalı, asla kişisel kırgınlıklar, hesaplar istemiyoruz, hepimiz istemiyoruz. O anlamda desteğiniz için de teşekkür ediyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:37
  1. Hamza aydoğdu
  2. Karabük
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  4. Safranbolu
  5. seminer

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