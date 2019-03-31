0553 313 94 23

Bakan Selçuk oyunu kullandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Biz, ülkemizin basiretine ve ferasetine her zaman güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz"

31 Mart 2019 Pazar 13:28
Bakan Selçuk oyunu kullandı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz, ülkemizin basiretine ve ferasetine her zaman güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz." dedi.

Bakan Selçuk ve eşi Aydın Selçuk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Karakusunlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4256 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Selçuk, seçim sonuçlarının hem Ankara'ya hem de Türkiye'ye "hayırlı olması" dileğinde bulundu.

Selçuk, "Biz, ülkemizin basiretine ve ferasetine her zaman güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:28
  1. aile
  2. oy
  3. yerel seçim
  4. Zehra Zümrüt Selçuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tok oyunu kullandı
    1. Başkan Tok oyunu kullandı
    2. Varto’da seçim sorunsuz devam ediyor
    3. Galatasaray'da kupa mesaisi
    4. Marmaris’te adaylar oylarını kullandı
    5. Diyarbakır’da gergin seçim
    6. Yerleşik yabancılar da oy kullandı
    7. Vali Köşger, oyunu kullandı
    8. Vali Zülkif Dağlı oyunu kullandı
    9. Derik seçim sonuçları 2019 | Mardin..
    10. Malatya’da 17 yaşındaki gencin sır..
    11. Nusaybin seçim sonuçları 2019 | Mardin..
    12. Midyat seçim sonuçları 2019 | Mardin..
    13. Artuklu seçim sonuçları 2019 | Mardin..
    14. Kızıltepe seçim sonuçları 2019 |..
    15. Başkan Tarhan oyunu kullandı
    16. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oyunu..
    17. Ambulansla oy kullanmaya geldi
    18. Yeni parti iddialarıyla gündeme..
    19. Siirt’te yaşayan 93 yaşındaki seçmen..
    20. Tütüncü oyunu kullandı
    21. Şereflikoçhisar seçim sonuçları 2019 |..
    22. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü..
    23. Felç olması oy kullanmasına engel..
    24. (Özel)“Ben öldüm mü de oy..
    25. Yeşilçam’ın ünlü ismi Gülşen Bubikoğlu..
    26. Başkan Öz oyunu kullandı
    27. Resim alanında birbirinden çarpıcı..
    28. (Düzeltme)
    29. Kocasinan Belediye Başkanı..
    30. Aykut Kocaman oyunu kullandı
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin