Bakan Selçuk oyunu kullandı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz, ülkemizin basiretine ve ferasetine her zaman güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz." dedi.

Bakan Selçuk ve eşi Aydın Selçuk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Karakusunlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4256 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Selçuk, seçim sonuçlarının hem Ankara'ya hem de Türkiye'ye "hayırlı olması" dileğinde bulundu.

Selçuk, "Biz, ülkemizin basiretine ve ferasetine her zaman güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.