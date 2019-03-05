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Bakan Selçuk: Okula başlama yaşında 69 ayı başlatacağız

Bakan Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık." dedi.

05 Mart 2019 Salı 10:53
Bakan Selçuk: Okula başlama yaşında 69 ayı başlatacağız

"Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili"

Bakan Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

"Bakanlığımızın yapay zeka stratejisi bir ay içinde çıkacak"

Bakanlığın yapay zeka stratejisinin bir ay içinde çıkacağını belirten Selçuk, "Bu strateji ile ilgili dijital altyapı kuruyoruz." ifadesini kullandı.

"Destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dershanelere ilişkin şunları kaydetti:

"Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek."

"Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz"

Selçuk, "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz. Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz." diye konuştu.

"Okula başlama yaşında 69 ayı başlatacağız" 

Okula başlama yaşıyla ilgili Selçuk, "Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Hiç okula gidemeyenlere okul öncesi paketi

Selçuk, "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Merdivenaltı dersaneler takibat sistematiğine tabi tutulacak"

Merdivenaltı dersaneler konusuna değinen Bakan Selçeik, "Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak." açıklamasında bulundu.

"Okul profili çalışması 13 Mart'ta kamuoyuna tanıtılacak"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okul profili adlı çalışmanın 13 Mart'ta açıklanacağını ve kamuoyuna tanıtılacağını bildirdi.

"Öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz"

Selçuk, "Üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz. Öğretmenlerimizin açıkta kalması söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"Amaç okulların ilerlemeleri hususunda farkındalık oluşturmak"

Okul profili konusunu açıklayan Selçuk, "Amaç hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmak değil sadece kendi ilerlemeleri hususunda bir farkındalık oluşturmak. Bütün okullar iyi ya da kötü derken neye göre iyi ya da kötü, bunun akademik temelini kuruyoruz." dedi.

Selçuk, hayırseverlerin okullara yaptırdıklarının okulun web sayfasından izlenmesine imkan sağlayacak yazılımın nisanda hizmete gireceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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