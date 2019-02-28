Bakan Selçuk okul yaptıran hayırseverlere plaket verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana’da okul yaptıran hayırseverlere plaket verdi.28 Şubat 2019 Perşembe 14:41
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana’da okul yaptıran hayırseverlere plaket verdi.
Bir dizi ziyarette bulunmak ve programa katılmak için Adana’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana’da okul yaptıran hayırseverlerle bir araya gelerek plaket takdim etti. Merkez Çukurova ilçesinde bulunan Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen buluşmada Bakan Selçuk, hayırseverler ve öğretmenlerle yemek yedi.
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